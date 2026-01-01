Quatre Québécois, dont Jean Lapierre et Françoise Sullivan, seront honorés à Québec

Quatre personnalités québécoises d’exception seront honorées lors d’une cérémonie, ce mardi, à l’Assemblée nationale.

Trois d’entre elles, Tommy Kulczyk, Louise Otis et Françoise Sullivan recevront la Médaille d’honneur des mains de la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy et l’ex-ministre et chroniqueur politique Jean Lapierre recevra à titre posthume la Médaille de la Présidente.

Aujourd’hui âgée de 102 ans, Françoise Sullivan est la dernière survivante des signataires du Refus global, un texte présenté en 1948 par 16 artistes associés au mouvement automatiste dénonçant la rigidité des valeurs traditionnelles du Québec et considéré comme un texte annonciateur de la modernité culturelle du Québec.

Françoise Sullivan, créatrice dont l’œuvre couvre sur huit décennies, est une pionnière de la danse contemporaine et figure de proue de l'art moderne. Artiste multidisciplinaire, elle a été peintre, danseuse, chorégraphe, photographe, sculptrice, artiste conceptuelle et écrivaine.

Tommy Kulczyk est l’un des cofondateurs de l’organisme Jeunesse au Soleil, où il a œuvré durant 35 ans. Il a également été conseiller municipal à Saint-Jérôme et commissaire à l’enfance à la Ville de Montréal.

Il a été président et chef de la direction du Club des petits déjeuners de 2022 à 2025, moment où il a annoncé sa retraite.

Louise Otis a été juge à la Cour supérieure puis juge à la Cour d’appel. Elle a conçu l’un des premiers programmes de médiation judiciaire au monde. Elle est aujourd'hui présidente des tribunaux administratifs de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et de l'Organisation de coopération et de développement économique. Elle est également juge auxiliaire du Tribunal administratif de l’Agence Européenne Satellitaire.

Elle est aussi présidente du Conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Jean Lapierre a connu une carrière politique et médiatique qui a marqué le Québec durant de nombreuses années jusqu’à son décès tragique, il y a dix ans, dans l’écrasement de l’avion qui le transportait, lui et les proches qui l’accompagnaient, aux funérailles de son père aux Îles-de-la-Madeleine. Il recevra la Médaille de la Présidente, la plus haute distinction remise par la personne occupant la présidence de l’Assemblée nationale.

Député libéral fédéral de Shefford à 23 ans, ministre à 28 ans, M. Lapierre a cofondé le Bloc québécois au début des années 1990 avec Lucien Bouchard dans la foulée de l'échec de l'accord du lac Meech. Il a quitté la politique en 1992 pour devenir chroniqueur politique avant d’y revenir sous la bannière libérale de 2004 à 2007 comme député d’Outremont. Il est ensuite redevenu commentateur politique, se taillant une réputation enviable en raison de son humour et de ses explications hautes en couleur et ses expressions uniques.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne