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Diversification des échanges commerciaux

Le Canada adopte la bonne approche, selon le président finlandais Alexander Stubb

durée 18h00
15 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Le président finlandais Alexander Stubb estime que le Canada fait le bon choix en diversifiant ses échanges commerciaux au-delà des États-Unis et qu'il est en mesure de contribuer à l'édification d'un monde plus stable.

Lors d'un débat organisé mercredi à l'Université Carleton, à Ottawa, M. Stubb a déclaré que la guerre menée par la Russie en Ukraine trouvait son origine dans la difficulté de Moscou à accepter son déclin dans l'ordre mondial.

Selon le président Stubb, bien que la Russie ait perdu de son influence mondiale à cause de la guerre qu'elle a déclenchée, les combats se poursuivront jusqu'à l'hiver prochain.

Il ajoute que des pays plus petits comme le Canada et la Finlande peuvent contenir les hégémons mondiaux en proposant des idées sur la manière de construire un monde plus sûr et plus prospère.

M. Stubb souligne que ces deux pays s'efforcent d'adopter une approche pragmatique de la diplomatie en promouvant leurs valeurs là où cela est possible, dans un monde plus dangereux et divisé.

Il affirme que le Canada adopte la bonne approche en s'efforçant de préserver le multilatéralisme et en collaborant davantage avec les pays en développement.

Dylan Robertson, La Presse Canadienne

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