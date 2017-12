3 sports à continuer à pratiquer pendant l'hiver

Article commandité

Certains sports comme le ski ne peuvent se pratiquer qu'en hiver, alors que d'autres permettent de s'apprécier parfaitement durant les 4 saisons.

La natation

La plupart des grandes villes du Québec possèdent des installations couvertes pour pratiquer la natation durant les 4 saisons. De plus, l'accès au bain libre est généralement accordé gratuitement par la ville.

La natation peut se pratiquer à tous les âges et à tous les niveaux, alors pourquoi s'en priver ? Les bénéfices de la natation pour la santé ne sont plus à prouver.

Et le savez-vous ? Au Canada, près d'une piscine sur deux (43 %) a été installée dans la Belle Province, qui abrite aussi le plus grand nombre de piscines par habitant en Amérique du Nord, devant la Californie et la Floride, dont le climat est pourtant plus favorable à la baignade.

Il y a plus de 250 piscines publiques dans le Grand Montréal. Les seuls arrondissements qui ne gèrent pas de piscine intérieure sont :

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Outremont

Pierrefonds-Roxboro

Vous trouverez également une piscine intérieure à :

Beaconsfield

Dollard-des-Ormeaux

L'Île-Dorval

Montréal-Est

Pointe-Claire (2)

Sainte-Anne-de-Bellevue

Westmount

Le vélo

Il suffit de bien se préparer pour pratiquer le vélo d'hiver. Soyez bien visibles, suffisamment couvert et choisissez les bons pneus : étroits pour fendre la neige ou épais et crantés, selon les goûts.

Les vélos les moins vulnérables aux rigueurs hivernales sont :

les vélos simples

à une vitesse (à roue libre ou pignon fixe)

à dérailleur interne

Ce qui peut geler par très grand froid et nécessite une attention particulière :

les moyeux

le pédalier

le jeu de direction

le système de freinage

Et même l'hiver vous pouvez trouver un magasin de vélo à Québec pour pratiquer votre sport favori. Des pistes cyclables du réseau blanc restent accessibles en hiver à Montréal.

Le soccer

Appelé football en Europe, le soccer s'est bien installé en Amérique du Nord depuis quelques années. C'est l'un des sports collectifs les plus pratiqués l'hiver outre Atlantique.

Comme il s'agit d'un sport où les joueurs sont presque toujours en mouvement durant 90 minutes, les rigueurs de l'hiver ne l'affectent pas trop. Même sur terrain légèrement enneigé ou glacé, il est encore possible de pratiquer le soccer.

Les joueurs pensent à s'équiper de collants thermiques et de gants afin de se protéger au mieux sur les terrains en extérieur, mais il existe aussi des terrains intérieurs.