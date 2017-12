Qu’est-ce que le coaching PNL ?

De plus en plus populaire en entreprise, le coaching d’affaires permet aux dirigeants d’améliorer leurs performances tout en définissant des objectifs bien précis à l’aide d’un coach expérimenté qui les aidera à atteindre leurs buts.

Et si, en plus de tout cela, nous ajoutions une dimension psychologique au coaching d’affaires? C’est ce que propose l’approche PNL et cela s’appelle le coaching PNL. Zoom sur le phénomène et sur ce qu’il peut vous apporter en tant que dirigeant d’entreprise.

L’approche PNL au service du coaching d’affaires

Depuis quelques années, une nouvelle discipline est venue se greffer au coaching d’affaires, soit la PNL (programmation neurolinguistique). Ainsi, de nouveaux spécialistes, soit les coachs PNL, ont fait leur apparition sur le marché et proposent désormais des services d’accompagnement aux particuliers et aux entreprises en se basant sur cette approche psychologique plaçant la communication et le langage au cœur de son analyse.

Qu’est-ce que la PNL?

Inventée au début des années 1970 par un professeur de linguistique, la PNL est une approche de psychologie désignant un ensemble de techniques de communication et de transformation de soi. Elle permet de développer des comportements de réussite en apprenant aux personnes à mobiliser leurs ressources et leurs sens ainsi qu’à modifier la perception de la réalité les entourant.

Que veulent dire les lettres PNL ?

Désignant le concept de programmation, la lettre P fait référence à nos expériences passées qui sont programmées en nous et qui influencent notre manière de se comporter et de réagir avec les autres.

La lettre N, pour sa part, fait référence au système nerveux et à comment nous percevons l’environnement et les réalités qui nous entourent grâce à nos cinq sens et à la connexion, notamment, qui s’effectue entre nos neurones. Enfin, la lettre L fait référence à la linguistique, c’est-à-dire au pouvoir qu’ont les mots sur la façon dont nous pensons et interagissons avec les autres.

Une approche basée sur le comment et non le pourquoi

En intégrant ces trois concepts, la PNL ne s’intéresse non pas aux origines de nos comportements, mais plutôt à nos réactions. En d’autres termes, elle ne s’intéresse pas au pourquoi, mais plutôt au comment. Ultimement, la PNL permet d’améliorer la perception que nous avons de nous-même et des autres, en modifiant notre manière de penser, ce qui favorise une meilleure atteinte de nos objectifs de carrière et personnels. En effet, en modifiant sa façon de penser, on arrive à atteindre des résultats différents et c’est exactement ce que tend à faire la PNL en coaching d’affaires. C’est un peu comme la psychologie humaine au service des affaires.

La méthode PNL permet en outre, par l’entremise de diverses techniques, de reprogrammer notre cerveau pour surmonter nos craintes et nos angoisses. Plusieurs coachs certifiés PNL seront en mesure de vous aider à atteindre vos objectifs d’affaires à titre de gestionnaire d’entreprise en utilisant cette approche.

Pour en savoir plus sur l’approche PNL et sur ce qu’elle peut faire pour vous, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un coach PNL. Celui-ci pourra vous en dire davantage à ce sujet.