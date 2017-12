5 signes qui indiquent que vous devez changer vos fenêtres

Article commandité

Avec la saison froide qui est à nos portes, il est peut-être temps de penser à changer vos fenêtres. Toutefois, cela ne vaut pas la peine de le faire si elles sont encore en bon état. Afin de vous aider à prendre votre décision, voici des signes vous indiquant que vos fenêtres sont usées et nécessitent d’être remplacées.

1. De la buée dans les fenêtres

Que vos fenêtres soient en PVC, en bois, en aluminium ou tout autre matériau, des signes de buée dans les thermos des fenêtres (vitres) peuvent signifier que ces dernières ne remplissent plus leur fonction adéquatement. En effet, de la buée dans les vitres peut signifier que le scellant s’est détérioré et que de l’air humide pénètre à l’intérieur des châssis et embue ceux-ci. Ce faisant, votre consommation en énergie augmentera et vous en ressentirez les effets sur vos factures d’électricité. Il est préférable de changer les fenêtres pour éviter ces désagréments.

2. Des infiltrations d’air

Le rôle d’une fenêtre est de permettre aux occupants d’une construction de voir à l’extérieur tout en les protégeant contre les variations de température extérieures ainsi que les bruits ambiants. Si de l’air froid s’infiltre chez vous, c’est peut-être signe que vos fenêtres ne sont plus étanches et que vous devrez les remplacer.

3. Vos fenêtres sont difficiles à ouvrir

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi vos fenêtres sont difficiles à ouvrir. En effet, qu’il s’agisse d’un mécanisme défectueux, de pourriture des matériaux (le bois, par exemple), d’obturation des rails ou de gauchissement, des fenêtres difficiles à ouvrir sont souvent synonymes d’un problème plus important. Si c’est le cas, la meilleure solution est de procéder au remplacement de vos fenêtres le plus tôt possible.

4. Le cadrage des fenêtres qui se décompose

Ce problème peut être fréquent, particulièrement avec les fenêtres en bois, dont les matériaux finissent par prendre l’eau et par s’éroder avec le temps. Une fois que cela se produit, l’eau et l’humidité pénètrent dans les matériaux et affectent la structure de la fenêtre, ce qui peut occasionner d’importants problèmes d’étanchéité, et, par conséquent, faire grimper votre consommation énergétique. Dans un tel cas, c’est signe que vos fenêtres ont atteint leur fin de vie utile et qu’il est temps de les changer.

5. Des carrelages brisés ou fissurés

Si vos fenêtres sont craquées ou présentent des traces de fissure, il s’agit d’un signe évident qu’il faudra les faire réparer ou encore les remplacer au plus vite. Il est important de veiller au problème le plus tôt possible, car même une petite fissure dans la vitre peut se transformer en problème plus grand et occasionner des frais supplémentaires.

Les multiples produits de fenêtres qui s’offrent à vous

Si vous avez besoin de procéder au remplacement de vos fenêtres, vous aurez à choisir parmi une multitude de produits, tels que des fenêtres en PVC, des fenêtres en aluminium, des fenêtres en fibre de verre, ainsi que d’autres matériaux. Pour de meilleurs résultats, il est fortement recommandé de faire affaire avec des professionnels en vente et installation de fenêtres.