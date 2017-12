Conseils pour bien choisir son abri Tempo

Article commandité

Vous possédez une maison, mais vous ne possédez pas d’abri adéquat pour protéger votre voiture contre les intempéries pendant l’hiver ? Il est temps de procéder à l’installation d’un abri Tempo ou de le changer, si le vôtre est brisé et fait défaut. Voici quelques conseils pour bien le choisir et s’assurer qu’il représente la meilleure solution pour subvenir à vos besoins.

1. Bien consulter la réglementation de la ville

La plupart des villes imposent des règlements à leurs citoyens en matière d’installation d’abris Tempo. Avant de procéder à l’achat du vôtre, vous devrez donc consulter le règlement municipal en vigueur pour voir quelles sont les exigences et les restrictions en la matière. Par exemple, certaines villes peuvent interdire certains types d’abris, en plus d’imposer des calendriers avec des dates d’installation et de désinstallation précises.

2. Porter attention aux matériaux et à la structure

Il existe différents modèles d’abris pour auto ; n’hésitez pas à prendre conseil auprès de professionnels. Ces derniers seront en mesure de vous conseiller adéquatement le produit le mieux adapté en fonction de vos besoins.

En effet, tous les abris Tempo ne sont pas fabriqués de la même manière et c’est pourquoi il importe de bien choisir les matériaux ainsi que les éléments de la structure pour s’assurer que ceux-ci correspondent à nos besoins. Un expert pourra vous aider à atteindre cet objectif. En général, il est conseillé d’opter pour des abris de qualité. Certes, vous paierez plus cher sur le coup, mais ils vous offriront une meilleure protection que les abris fabriqués en Chine, par exemple.

3. Choisir un abri solide

Idéalement, vous devrez choisir un abri Tempo dont les dimensions correspondent à celles de votre entrée de garage. L’abri devra également être le plus solide possible afin de bien résister aux intempéries du climat québécois. La structure métallique de l’abri est en outre un élément auquel porter attention lors du choix de celui-ci.

En général, plus les arches sont rapprochées l’une de l’autre (par exemple 4 pieds), plus votre abri temporaire sera solide. L’épaisseur de la toile peut également faire la différence quant à la résistance de votre abri, notamment par rapport à la neige qui peut s’accumuler sur la surface de celui-ci. En tout temps, il est d’ailleurs conseillé de procéder au déneigement de votre abri temporaire, pour éviter que celui-ci s’effondre sous le poids de la neige.

4. Choisir une toile traitée contre les rayons UV

Toujours en matière de toile, en choisir une traitée contre les rayons ultraviolets permettra à votre abri de résister plus longtemps. En effet, le soleil est l’un des pires ennemis des abris Tempo. Pour cette raison, il n’est pas conseillé de sortir son abri avant la mi-novembre et de ne pas attendre après la mi-avril pour le désinstaller.

5. Privilégier une forme arrondie

Un autre conseil à suivre est de tenter de privilégier une structure à forme arrondie ou à pente prononcée. De cette manière, cela évite les accumulations de neige sur la structure. En suivant tous ces conseils et surtout en demandant l’avis d’experts, vous devriez être capable de choisir l’abri temporaire parfait pour vos besoins et votre construction.