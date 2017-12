Des affiches font leur apparition à Chambly et Carignan

«Pour que nos enfants restent à Chambly, appuyez la coalition pour une école complète» : c’est le message inscrit sur de nouvelles pancartes qui ont fait leur apparition devant l’école secondaire de Chambly ainsi qu’à Carignan dans les dernières semaines.



Les pancartes ont été installées par la Coalition pour un 4e et 5e secondaire à Chambly, un regroupement de parents et d’acteurs communautaires réclamant l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly. Sa porte-parole, Marie-Josée Valade-England, encourage d’ailleurs les citoyens à signifier leur appui au projet.



Depuis le dépôt d’une première pétition ayant récolté près de 2 500 signataires à ce sujet à l’Assemblée nationale l’an dernier, le mouvement pour l’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly, explique-t-elle, grandit à vue d’œil. «La Coalition pour les secondaires 4 et 5 à Chambly a été fondée il y a 6 mois seulement, et nous pouvons déjà compter sur l’appui de plus de 1 100 citoyens, en plus de celui de nombreux acteurs-clés comme les Villes de Chambly et Carignan».



Madame Valade-England ajoute que cette nouvelle offensive de sensibilisation n’est qu’une première étape. Son regroupement envisage actuellement de déposer une demande officielle d’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly au début de l’année 2018. «Nous cherchons actuellement à obtenir un maximum d’appuis avant de déposer la demande officielle, pour démontrer à la Commission scolaire le consensus qui existe ici, à Chambly et Carignan».



Les citoyens désirant montrer leur support à l’ajout des secondaires 4 et 5 peuvent le faire en appuyant la Coalition pour un 4e et 5e secondaire en visant l’adresse suivante : www.secondaire4et5chambly.com. Chaque appui compte!