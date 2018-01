La cohésion de vos employés au service de la performance de votre entreprise

Article commandité

Renforcer la cohésion d'équipe en entreprise poursuit différents buts, particulièrement au Québec qui connaît une période très spéciale de son histoire en matière d'emploi.

Le management à la Québécoise

Il existe de profondes différences entre les politiques d'entreprise étasunienne, française et québécoise. Aux États-Unis, le cadre strict des applications contractuelles prévaut. En France, c'est un management de l'honneur qui est plus généralement constaté et de nombreux ouvrages se sont sérieusement penchés sur ces différences.

Au Québec, c'est le relationnel qui est mis en avant. Les niveaux de relations au travail sont moins hiérarchiques et plus orientés vers une attitude communautaire. Les Québécois sont dans une logique de l'action et considèrent généralement que les Français sont des pelleteux de nuages, ironisait le consultant Jean-François Rougès dans une chronique radio en 2012.

Renforcer la cohésion de groupe

Une autre particularité du Québec est la diversité des origines des travailleurs. Certains viennent de France, d'autres des États-Unis ou encore de vagues de migrations diverses.

La cohésion de groupe prend donc d'autant plus d'importance qu'elle est une composante essentielle de la bonne marche de l'entreprise québécoise.

Les activités de team building aident à obtenir cet esprit de cohésion. Faites confiance à des professionnels pour vos activités de team building à Montréal .

Cohésion et performance

La cohésion de groupe et la confiance des cadres en leur management sont des piliers de la bonne marche d'une entreprise de certaine importance.

Depuis 25 ans, le Québec connaît une période d'expansion économique continue. C'est au point qu'il est difficile dans certains secteurs de recruter alors que les carnets de commandes sont pleins.

S'il ne fait plus de doute aujourd'hui que cohésion d'équipe et performance sont liées, la situation particulière de la province face à l'emploi invite d'autant plus à miser sur l'attractivité des postes et la bonne ambiance en entreprise.

Un effort sur les inégalités

Selon un récent indicateur, les entreprises québécoises auraient encore des efforts à apporter sur les inégalités salariales entre hommes et femmes ainsi qu'entre autochtones et migrants.

Malgré tout, le Québec obtient un « B » et occupe la 11e place parmi 26 pays et provinces comparés en avril 2017, soit juste derrière la province la mieux classée au bilan social comparatif du Conference Board du Canada.

Organiser des activités de cohésion d'équipe ne résoudra pas le problème, mais pourra aider à le minimiser en attendant que ces écarts se réduisent. Il est essentiel que chaque employé et cadre se sentent parfaitement bien intégrés et traités de manière égalitaire, si ce n'est financièrement, au moins socialement.