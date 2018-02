La Coalition se réjouit de l’ouverture de la Commission scolaire des Patriotes

La Coalition pour les secondaires 4 et 5 à Chambly salue l’ouverture de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) suite au dépôt le 30 janvier d’une demande officielle d’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly et tient à signifier sa disponibilité pour faire avancer le dossier.



Devant le Conseil des commissaires de la CSP, sa présidente Hélène Roberge s’est engagée à étudier sérieusement le dossier. «Plus encore, elle a laissé présager que si tout allait bien, une demande pourrait être déposée au ministère de l’Éducation au printemps prochain», affirme la porte-parole de la Coalition Marie-Josée Valade-England, qui a procédé au dépôt de la demande.

La Coalition désire également signifier toute sa disponibilité à la CSP dans ses démarches. «Notre but, c’est d’avoir les secondaires 4 et 5 à Chambly et il nous fera plaisir de collaborer avec la commission scolaire et avec toute personne travaillant en ce sens», d’expliquer Mme Valade-England.

Dans l’intervalle, Mme Valade-England appelle les gens de Chambly et Carignan à continuer de démontrer leur adhésion au projet en appuyant la Coalition pour un 4e et 5e secondaire en visitant l’adresse Web suivante : www.secondaire4et5chambly.com. Chaque appui compte!