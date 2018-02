Offrez-vous la retraite de vos rêves au Domaine le Roussillon

Offrez-vous la retraite de vos rêves dès maintenant au Domaine Le Roussillon. Des unités sont disponibles dès maintenant .

Le site résidentiel pour retraités Domaine Le Roussillon est situé à Sainte-Catherine, en bordure du boulevard des Écluses et des rivières St-Pierre et St-Régis, tout près de l’autoroute 132. Ce lieu où il fait bon vivre se trouve à proximité de nombreux services publics et commerciaux dont le CLSC Katéri, diverses pharmacies, la Caisse Populaire Desjardins, des salons de coiffure, d'un salon de quilles et plus encore.

Être bien chez vous

L'architecture contemporaine du Domaine Le Rousillon compte plus de 160 logements conçus de manière à offrir un maximum de confort et de sécurité. Tous les appartements sont admissibles au crédit d'impôt de maintien à domicile.

Chaque unité comprend en balcon privé, une cuisine complète, un système de caméra à l'entrée avec contrôle d'ouverture de la porte, des tirettes d'appel d'urgence dans la salle de bain et la chambre à coucher.

Bien aménagé

En plus de vous offrir un milieu de vie sécuritaire, le Domaine Roussillon vous offre une foule d'activités et de services. Le personnel courtois et compétent met tout en oeuvre pour que vous profitiez de la vaste gamme de services et d'activités.

Participez aux nombreuses activités dont le bingo, le billard, arts et spectacles, de la danse, la chorale, de l'aquaforme ou encore de la gymnastique douce.

Directement sur place, vous pourrez profiter de la salle d'exercices, la piscine, d'un grand salon avec bibliothèque et téléviseur avec écran géant, une aire de détente et plus encore.

Pour découvrir ce que le Domaine le Rossillon peut vous offrir, visitez le : domaineleroussillon.ca ou composez le 450 635-3030. Un agent pourra vous informer des services offerts par la résidence.

Votre nouvelle vie vous attend au Domaine le Roussillon.