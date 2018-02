Retraités: dix bonnes raisons de choisir un studio

Voici les 10 bonnes raisons:

Vive la grande vie

Vous pourrez participer également à de nombreuses activités de socialisation et pourrez y faire d'agréables rencontres. Le tout est dans une atmosphère détendue, moderne et agréable. Visitez les résidences Alizéa et vous serez charmé. La grande famille Alizéa est prête à vous accueillir à bras ouverts. 125 avenue de le Belle-Dame, Québec J5R 0R5, 450 444-1234