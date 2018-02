Une grande traversée de l’Amazonie pour une aventurière et un cinéaste engagés!

Une aventure exceptionnelle attend Marie-Josée Béliveau de Chambly, ethnogéographe et écologiste, ainsi que Santiago Bertolino, cinéaste engagé du Québec. En mars, ils entameront une grande traversée de l'Amazonie avec le projet : « Remonter à la source : à la rencontre des gardiens de la forêt ». Cette aventure a pour objectif de valoriser des projets et des luttes des habitants de cette immense forêt qui sont liés à la conservation de l'environnement dans le bassin amazonien. Marie-Josée Béliveau est la gagnante de l'édition 2017 de la Bourse Osez l’aventure! de l’aventurier et conférencier Frédéric Dion.



Appel à la population

Marie-Josée et Santiago lancent aujourd’hui une campagne de sociofinancement afin de compléter le budget nécessaire à cette expédition notamment pour l’achat d’équipements et les frais de voyage. « C'est une façon pour les gens de nous soutenir, de faire partie de notre projet et de bénéficier d’avantages. Par exemple, ils pourraient recevoir des cartes postales depuis l'Amazonie ou être conviés à un souper avec nous, à notre conférence ou à l’avant-première du documentaire lors de notre retour », souligne Santiago.



Des visions inspirantes pour inciter à l’action

Le voyage, qui s’étalera de la mi-mars à la mi-juin, permettra aux deux aventuriers de traverser la région amazonienne d'est en ouest. Ils partiront du Brésil et remonteront le fleuve Amazone jusqu’en Équateur. Une bonne partie du trajet se fera en bateau ou en pirogue. Avec ce projet, qui implique des défis physiques et une immersion culturelle, Marie-Josée souhaite mettre en valeur les initiatives de protection de la forêt par les peuples qui l'habitent. « Les visions de ces peuples peuvent inspirer des pistes de solution pour faire face aux enjeux environnementaux à travers le monde. Je souhaite notamment rencontrer le peuple Awa au Brésil, un des plus menacés de disparition à travers le monde. Je vais aussi découvrir des initiatives respectueuses de l'environnement comme une coopérative d'écotourisme faite par des femmes kichuas en Équateur. » Avec sa formation d'ethnogéographe, Marie-Josée s’intéresse au rapport de l’humain avec son environnement. « Je sens que ces rencontres me permettront de redonner un sens à mon implication en tant que militante écologiste. Je prévois écrire des articles et réaliser des conférences au retour dans l'objectif de partager le message que chacun peut faire quelque chose pour l'environnement! »



Un film à découvrir!

Le cinéaste Santiago Bertolino accompagnera Marie-Josée afin de concevoir un film sur cette traversée et les différentes rencontres. « Marie-Josée nous fera connaître les projets des peuples de l'Amazonie et elle démontrera également leur connexion avec leur environnement. » Santiago Bertolino vient de réaliser « Un journaliste au front », le film de clôture des Rencontres internationales du documentaire 2016. « Avec mon prochain film, je désire montrer des exemples de peuples qui réussissent à préserver leur culture face à la pression du développement. Je souhaite aussi mettre à l’avantplan une femme qui concrétise son rêve et relève des défis. » Contribuez à la campagne de sociofinancement: https://www.indiegogo.com/projects/a-la-rencontre-des-gardiens-de-la-foret-film#/

https://www.mariejobeliveau.com/