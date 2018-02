Mauvaise haleine : quelles solutions ?

L’hygiène bucco-dentaire est responsable de l’halitose dans 85% des cas. Elle provient de la stagnation de résidus alimentaires dans la bouche entraînant une prolifération de bactéries sur la surface dentaire et les gencives. En se nourrissant, elles libèrent des composés soufrés volatils très malodorants. Au-delà des mauvaises odeurs, elles provoquent bien des dégâts : gingivites, parodontites, caries… Un traitement dentaire précoce contre les maladies de la gencive éliminera la plaque dentaire et stoppera la multiplication des bactéries. Votre dentiste vous conseillera un nettoyage minutieux des dents à la brosse, brossette et fil dentaire pour déloger les bactéries complétées par un bain de bouche, vos dents seront moins entartrées et votre haleine plus fraîche.