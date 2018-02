Où organiser une fête d’entreprise ?

Article commandité

À Montréal on aime la fête et le choix de lieux étudiés pour combler les participants ne manque pas d'originalité ni de cachet.

Comment choisir son lieu d'événement ?

Il y avait l'an passé pour la cérémonie du Nouvel An, le choix entre 110 partys différents organisés dans tout Montréal, comme a recensé le site nightlife.ca ! C'est dire si le choix pour faire la fête ne manque pas à Montréal.

Pour organiser une réunion, un cocktail, pour un anniversaire, une présentation de produit ou encore une grande fête à thème, vous aurez à disposition :

amphithéâtre

salle de bal

loft

salle de spectacle

salons particuliers

(et pourquoi pas) un chapiteau de cirque

Des espaces originaux pour assemblées comblées

Le dôme de la SAT est l'un des premiers lieux auquel on pense pour impressionner des convives, avec une expérience en immersion unique tout près du Palais des congrès.

Avec le même type de capacité, soit environ 400 personnes, la Scena dans le Vieux-Port offre un espace loft lumineux et aéré pour fêtes d'envergure.

Si vous n'avez pas le vertige, la Tour de Montréal accueille le même type de foule pour des événements privés dans la plus haute tour inclinée du monde.

Au cœur des jardins des Floralies, La Toundra est un espace tout équipé de 350 personnes de capacité, situé dans un ancien pavillon de l'Expo67 et dédié aux célébrations en tous genres : mariages, conférences, réunions d'entreprises, etc.

Grands espaces pour grands événements

Certains événements nécessitent la place nécessaire pour accommoder des assemblées enthousiastes. Et à Montréal vous aurez le choix entre bâtiments industriels rénovés et salles spécialement prévues pour les méga-partys.

Le complexe New City Gas saura par exemple accueillir les 2000 personnes que vous aviez l'intention de convier à votre inoubliable événement d'entreprise.

Quand le prestige s'invite au banquet

L’emplacement idéal d’un hôtel place des Arts à Montréal donnera du cachet à votre événement. Avec ses 9 salons modulables sur 3 niveaux, le Hyatt Regency de Montréal peut proposer des salles, salons et des salles de bal adaptées à toutes les formes d'organisations événementielles prestigieuses.

En repas assis ou en cocktail, les différentes capacités possibles sont innombrables et parmi les plus éclectiques de la ville en plein cœur du quartier des spectacles. Que ce soit pour le Grand Prix du Canada ou pour un anniversaire d'entreprise, c'est l'un des lieux les plus prisés et les mieux placés pour des réunions de qualité.