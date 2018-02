4 choses à savoir pour bien insonoriser sa maison

Article commandité

Ce n’est pas parce qu’on vit dans une maison qu’on a nécessairement la paix. En effet, entre les bruits des enfants qui courent, la tondeuse, la souffleuse et les sons qu’émettent la télévision et les appareils ménagers en fonctionnant, il n’est pas toujours facile de trouver la quiétude que l’on cherche. Voici quatre choses à savoir pour bien insonoriser votre maison.

1. Savoir identifier d’où vient le bruit

Il est important de prendre en compte différents facteurs, lorsque vient le moment de mieux insonoriser sa maison. L’un de ces premiers facteurs est la provenance des bruits. En effet, si vous désirez jouir d’une meilleure isolation, vous devrez identifier d’où proviennent les bruits dérangeants, c’est-à-dire la ou les pièces qui nécessitent d’être mieux insonorisées.

Est-ce que les bruits proviennent de l’étage au-dessus, du sous-sol ou encore de la chambre à coucher? Avant de poser quelque geste que ce soit, vérifiez s’il n’est pas possible de diminuer le bruit à la source. Sinon, vérifiez qu’il n’y a pas une ouverture dans la cloison (mur, plafond, plancher) permettant à l’air et ainsi au bruit de circuler. C’est cette fuite qu’il vous faudra boucher. Pour cela, vous pouvez utiliser du scellant acoustique ou encore de la laine minérale ou de la laine de roche. S’il n’y a pas d’ouverture dans la cloison, vous aurez besoin d’ajouter des matériaux isolants à l’intérieur.

2. Le choix des matériaux de construction

Les matériaux de construction jouent un grand rôle dans l’isolation acoustique d’une maison. Certains matériaux, comme le béton, offrent une meilleure protection contre le bruit que d’autres. Ce n’est pas pour rien qu’il est très utilisé dans la construction de condos neufs pour offrir aux propriétaires la meilleure isolation acoustique possible.

S’il vous est possible de changer les matériaux de construction, faites-le. Sinon, vous pouvez utiliser des matériaux isolants pour améliorer le degré d’insonorisation de vos planchers, murs et plafonds, dépendant d’où provient le bruit. À l’intérieur d’une maison, pour mieux isoler une pièce par le plancher, par exemple, on utilisera des tuiles ou encore des rideaux anti-bruit.

3. Installer des cloisons sèches ou des panneaux acoustiques

Au niveau des murs mitoyens, les cloisons sèches et les panneaux acoustiques permettent de mieux insonoriser les pièces. Il en existe différents modèles sur le marché, tels que la cloison sèche en plaques de plâtre, qui permet de réduire considérablement le bruit. La bonne nouvelle, c’est que ce type de panneau est facile à installer et conçu spécifiquement pour mieux insonoriser une pièce. Les panneaux acoustiques sont idéaux pour isoler la salle de cinéma maison, par exemple. Si les bruits proviennent du plancher au-dessus, c’est le plafond qu’il vous faudra mieux insonoriser à l’aide de plaques de gypse.

4. Mieux isoler ses fenêtres pour bloquer les bruits extérieurs

Si le bruit qui vous dérange provient de l’extérieur, c’est probablement vos fenêtres qui sont en cause. Bien qu’il soit impossible d’isoler entièrement une construction contre le bruit, il est possible de réduire considérablement sa portée en calfeutrant ses fenêtres et en optant pour des matériaux de construction étanches, tels que le bois, pour la construction de ses fenêtres.

En suivant ces conseils, vous devriez jouir d’une meilleure insonorisation pour votre maison. En cas de doute sur les matériaux à choisir pour mieux isoler vos pièces, n’hésitez pas à vous faire conseiller par un expert.