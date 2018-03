5 astuces pour changer de déco à moindre prix

Article commandité

Changer de déco ne demande pas forcément un gros budget. Avec quelques idées et un peu d’habileté manuelle, il est possible de changer le look d’une pièce rapidement. 5 astuces pour vous en convaincre !

Changer les tissus

De simples petits détails suffisent à créer une nouvelle ambiance comme par exemple ajouter des coussins ou changer les housses existantes. Mélangez les imprimés et les unis dans la même unité de tons pour ne pas casser l’harmonie. Il est possible de confectionner de nouvelles housses avec de vieux vêtements. Chinez également des jetés de canapés pour relooker le vôtre.

Un peu de verdure

Les plantes apportent une ambiance naturelle très cosy. Certaines sont dépolluantes, profitez-en. Vous les disposerez dans des cache-pots très tendance.

Offrez-vous des fleurs et un joli vase, contemporain ou classique. Elles apporteront une touche d’élégance. Une orchidée par exemple est très raffinée, vous pouvez même en mettre une dans votre salle de bain pour peu qu’il y ait une fenêtre. Les fleurs ont ceci d’intéressant qu’on peut changer les couleurs et les formes toutes les semaines. Avez-vous pensé à les suspendre ?

Changer les objets

Chiner dans une friperie à Candiac vous permettra de changer de déco à moindres frais. Au besoin, repeignez vos trouvailles pour leur donner une allure plus actuelle. Vous pouvez organiser des mises en scène très vintage sur un buffet ou une desserte avec quelques livres, des bougeoirs et des objets anciens. Pensez aussi aux miroirs qui renvoient la lumière.

Habiller vos murs

Si vous avez l’âme d’un peintre ou d’un tapissier, repeignez un des murs du salon par exemple ou choisissez un papier peint très graphique ou floral, selon vos goûts. Vous donnerez de la profondeur à votre pièce.

Créez une mise en scène murale en disposant une multitude de cadres photo, de différentes tailles et formes.

Peaufiner l’éclairage

L’ambiance d’une pièce à la nuit tombée dépend de votre éclairage. Optez pour une suspension filaire avec ampoules industrielles à différentes hauteurs si votre plafond est assez haut.

Des abat-jours en tissus très transparents, en fibres végétales ou en papier apporteront une lumière très douce. Relookez un vieux pied de lampe en lui ajoutant un abat-jour contemporain ou peignez-le, optez pour des éclairages indirects.

Il ne suffit de rien pour changer de déco : un peu d’ingéniosité et de doigté. Les objets de récupération vous permettront d’être original.