Grincement des dents : quelles conséquences sur la santé ?

Le grincement des dents ou bruxisme se manifeste par le serrage ou le frottement des dents la nuit. Non soigné, il a des conséquences sur la santé : maux de tête, douleurs faciales, usure prématurée des dents, déséquilibre articulaire de la nuque, du cou et du dos ! Le bruxisme atteint les personnes entre 20 et 50 ans, mais parfois aussi les jeunes enfants. Quelles en sont les causes et comment le soigner ?

Les causes du bruxisme

Les principales causes du grincement des dents sont le stress, l’anxiété ou l’hyperactivité. Mais il peut se produire aussi du fait de dents mal positionnées ou de lors poussées dentaires.

Des facteurs comme l’hérédité, une allergie ou le fait de dormir sur le dos en sont également déclenchants.

Les symptômes

Le bruxisme se manifeste par une certaine fatigue au réveil. Les mâchoires sont endolories. Parfois, une migraine ou des douleurs cervicales accompagnent ces symptômes.

Parmi les pathologies plus lourdes, on trouve les douleurs ovariennes, le syndrome du côlon irritable, des troubles du sommeil et même des troubles cardiaques.

En fait, les dents sont innervées par les nerfs trijumeaux. Le fait de les serrer provoque des névralgies faciales qui envoient à leur tour des messages déclencheurs de pathologies.

Les conséquences

La conséquence immédiate est l’usure de l’émail des dents. Un claquement de l’articulation ou un blocage peut se produire lors de l’ouverture de la bouche. La mâchoire peut également craquer. La sensibilité dentaire est exacerbée. En cas de fracture des dents, il faudra extraire.

Les traitements indiqués contre le bruxisme

Il ne faut jamais attendre pour consulter un spécialiste en dentisterie neuromusculaire pour poser d’une part le diagnostic et d’autre part mettre en place un traitement approprié :

Une gouttière pour absorber les tensions et empêcher les mouvements,

L’injection de toxine botulique pour relâcher les muscles,

Une chirurgie maxillo-faciale.

Si le stress est à l’origine du bruxisme, des exercices de relaxation faciale quotidiens ou une thérapie pour détendre les muscles seront indiqués. L’acupuncture ou l’hypnose peut être la solution. La relaxation est reconnue pour libérer les tensions.

Il faut éviter les excitants style caféine dans la journée.

La pratique d’un sport évacuera votre stress. La durée du sommeil profond sera ainsi plus longue. Le bruxisme intervient en effet dans les phases de sommeil léger.

Le grincement des dents n’est pas une fatalité. Parlez-en à votre dentiste.