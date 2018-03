Allergies : quelles sont les causes et comment les traiter naturellement ?

Article commandité

Une allergie est la réaction anormale de l’organisme à l’inhalation, à l’ingestion ou au contact d’un élément extérieur dit allergène. La réaction se manifestera par de l’asthme, une rhinite allergique, une conjonctivite, un problème cutané… Les allergies altèrent gravement la qualité de vie. Quelles en sont les causes et comment les soigner ?

Les différentes causes des allergies

Les sources d’allergie sont très variées. On sait de plus que l’hérédité est un facteur de prédisposition. Ainsi, si vos deux parents sont victimes d’allergies, vous aurez 75% de chance de l’être vous aussi. Nos modes de vie aseptisés ne nous immunisent plus non plus.

Parmi les causes les plus courantes, citons :

Le pollen et l’herbe à poux,

Les acariens qui envahissent nos moquettes, tapis, literies et rideaux,

Les moisissures dans la maison,

Le rhume des foins, facteur de rhinite chronique, éternuements, maux de gorge, céphalées et parfois même d’asthme,

Les poils d’animaux,

Les piqûres d’insectes,

Les intolérances alimentaires,

Certains médicaments comme la pénicilline notamment.

Il est très important de faire un dépistage pour identifier la vraie cause de l’allergie puisque le traitement consistera à éliminer la présence de l’élément allergène.

Les traitements efficaces

Le premier geste est bien évidemment de supprimer la cause de l’allergie autant que possible :

Se débarrasser des acariens grâce à un service de lavage de tapis à Montréal à la pointe, sans recours aux insecticides toxiques. Dépoussiérer quotidiennement les meubles, aérer votre maison tous les jours, changer de literie toutes les semaines et laver vos draps à 60°C pour les détruire. Un déshumidificateur freinera leur prolifération.

Placer son animal de compagnie en cas d’allergie aux poils.

Porter un masque et des lunettes pour minimiser l’impact du pollen.

Pour soulager une allergie, utilisez des plantes antihistaminiques :

l’ortie calme le rhume des foins, la quercétine qu’elle contient bloque la production d’histamine,

la camomille vraie,

le cyprès.

Un rinçage du nez à l’eau salée décongestionnera votre nez et le débarrassera des substances allergènes. Les compresses d’eau froide soulageront vos yeux gonflés et irrités.

La consommation de miel fabriqué près de chez vous, y compris des alvéoles, vous désensibilisera d’une manière naturelle des pollens locaux. Commencez votre cure au moins deux mois avant le début de la période critique à raison de 2 cuillères à soupe de miel par jour et continuez jusqu’à la fin de la saison.

Dans tous les cas, consulter un allergologue avant d’entamer tout traitement. Certains se soignent pour le rhume des foins alors qu’ils sont allergiques aux acariens !