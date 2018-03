Article commandité

La plomberie est un domaine dans lequel tout le monde peut rencontrer des soucis au quotidien. Fuites, canalisations bouchées, inondations, etc. quel que soit votre problème, le mieux est de faire appel à un professionnel. Et puisque l’intervention d’un plombier en urgence peut vite coûter assez cher, il est possible de payer sa facture grâce à un prêt en ligne immédiat. Pour ne pas être pris au dépourvu, voici 4 problèmes de plomberie à éviter absolument.

Le robinet qui goutte

Le premier problème de plomberie est aussi énervant que courant. Sans compter qu’il peut aussi rapidement augmenter votre consommation d’eau ! Il s’agit de la fameuse fuite de robinet, qui se met à goutter indéfiniment.

Généralement, le souci vient d’un joint trop usé. En silicone ou en caoutchouc, le joint est censé empêcher l’eau de couler lorsque vous fermez le robinet. Mais avec le temps, il peut durcir, bouger ou même se déchirer. Il n’est alors plus étanche et provoque une fuite.

Les toilettes qui fuient

Dans la même idée, il est également fréquent que les toilettes fuient. Ici encore, cela peut gaspiller des litres d’eau. Les causes possibles sont :

Un mauvais réglage du flotteur, qui empêche la cuvette de se remplir correctement lorsque vous tirez la chasse d’eau.

Une accumulation de calcaire qui déplace les éléments de votre chasse ou bloque une partie de l’eau.

Les remontées d’eau

Ce troisième problème de plomberie peut être particulièrement gênant : les remontées d’eau. En plus d’être peu hygiéniques, elles vous empêchent d’utiliser correctement vos installations et peuvent causer de mauvaises odeurs.

Concrètement, de l’eau remonte par une canalisation alors que vous la faites couler depuis un autre robinet. Par exemple, vous ouvrez votre évier et l’eau remonte par le trou de votre baignoire.

Cela signifie qu’une canalisation est bouchée. L’eau ne pouvant plus passer par sa voie habituelle, elle trouve un autre chemin libre !

Le robinet qui éclabousse

Enfin, ce dernier souci de plomberie est un autre grand classique : le robinet qui éclabousse. Au lieu d’un filet bien droit et régulier, l’eau part dans tous les sens. La cause ? Le calcaire qui bouche une partie du robinet. Il suffit donc de détartrer pour stopper les éclaboussures.

Conclusion

Ces problèmes de plomberie courants peuvent souvent être évités grâce à un bon entretien. Alors, soyez soigneux !