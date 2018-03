Douleurs à la main : comment les soulager ?

Article commandité

La main est extrêmement sollicitée dans la vie de tous les jours. Il est donc courant de ressentir des douleurs, aussi bien dans la paume qu’au niveau des doigts, ou même du poignet. Mais comment soulager ces douleurs à la main ?

En cas d’arthrose

D’abord, l’arthrose est une origine fréquente des douleurs à la main. Due à une usure du cartilage qui protège les os et les articulations, elle affecte généralement les doigts. Elle survient avec l’âge, mais peut aussi résulter d’un traumatisme ou d’une fracture.

Pour calmer les douleurs liées à l’arthrose, vous pouvez prendre des analgésiques (paracétamol ou ibuprofène) et des anti-inflammatoires (comprimés ou gel). Une orthèse peut également être envisagée pour soulager les articulations. Votre médecin peut aussi vous prescrire des injections de cortisone, voire de la chirurgie si les douleurs persistent.

Le syndrome du canal carpien

Ensuite, le syndrome du canal carpien est une autre source importante de douleurs à la main. Il engendre une sensation de gêne dans le poignet, avec un engourdissement et des fourmillements des doigts. L’origine est la compression du nerf médian du poignet dans le canal carpien. Pour en être sûr, il faut diagnostiquer un syndrome du tunnel carpien avec douleur auprès d’un professionnel.

Vous pouvez soulager les douleurs en portant une attelle qui immobilisera votre poignet. En complément, prenez des antalgiques ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Des infiltrations de corticoïdes dans le tunnel carpien peuvent aussi vous soulager. En dernier recours, la chirurgie peut aussi être conseillée.

Pour soulager une tendinite

Enfin, il est également courant de souffrir de tendinites au niveau de la main et du poignet. Souvent causée par des mouvements répétés ou par un traumatisme, la tendinite est une inflammation des tendons fléchisseurs de la main. Notez qu’on parle de « tendinite » lorsque l’inflammation est aigüe et de « tendinose » si elle devient chronique et entraîne une dégénérescence des fibres intérieures.

Afin de soulager les douleurs, commencez par supprimer la cause de l’inflammation et mettez votre tendon au repos. Pensez au bandage ou à l’orthèse pour l’immobiliser. Pendant la phase de douleur aigüe, la glace peut calmer la douleur ; après quelques jours, préférez le chaud. Les anti-inflammatoires peuvent vous soulager temporairement, mais mieux vaut faire des séances de kinésithérapie en complément.

Conclusion

En cas de douleurs à la main, mieux vaut consulter un médecin afin d’envisager le bon traitement.