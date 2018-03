Ce printemps et cet été, les résidents de Carignan sont invités à organiser un rassemblement dans leur secteur d’habitation afin d’apprendre à connaître leurs voisins et pour festoyer dans la communauté. Les fêtes peuvent être tenues dans un parc municipal (alcool interdit), sur un terrain privé ou sur une artère de circulation non passante, voire fermée pour l’occasion. La seule contrainte : le site doit être ouvert au voisinage.

Les projets inscrits avant le 1er mai sont susceptibles de recevoir une aide financière de la part de la Ville. De la même façon, si les projets sont présentés avant le 1er mai, l’administration municipale sera en mesure de coordonner le prêt de matériel afin de permettre aux citoyens d’avoir accès aux tentes et articles de son mobilier le jour de l’évènement. L’objectif est d’offrir et d’assurer la tenue de fêtes des plus réussies!

Pour plus de détails, consultez le site web de la Ville au www.villedecarignan.org. Pour inscrire votre fête, composez le 450 658-1066 poste 6 ou écrivez à loisirs@villedecarignan.org.