Soirée d’information portant sur les espèces exotiques envahissantes à Carignan

La Ville de Carignan est heureuse d’inviter la population à une soirée d’information portant sur les espèces exotiques envahissantes : ces plantes qui infestent de plus en plus les terrains de la Montérégie et qui sont parfois nocives pour la santé humaine.

Pour l’occasion, madame Hélène Godmaire du Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE) prendra deux (2) heures pour sensibiliser et outiller les citoyens afin qu’ils soient en mesure de reconnaître et de prévenir l’introduction et la dissémination d’espèces exotiques envahissantes, comme la phragmite, la renouée du Japon et la berce du Caucase.

La soirée d’information aura lieu le mercredi 18 avril de 19 h à 21 h au Centre multifonctionnel (1555, rue de l'École) de Carignan. C'est gratuit! La population est invitée à s’inscrire en ligne via le Portail citoyen (accessible en ligne sur la page « accueil » du site web municipal).