Samedi le 5 mai, c'est l'Opération grand ménage à Chambly

L’événement Opération grand ménage, organisé par la Ville de Chambly, est devenue une tradition au mois de mai pour ses résidents. Plusieurs actions environnementales sont proposées aux citoyens, le samedi 5 mai, pour les accompagner dans leurs préparatifs printaniers.

Pour inviter les citoyens à contribuer à l’embellissement des différents quartiers, la Ville offrira : gants de travail, sacs à ordures, sacs en papier et des petits bacs composés de trois fines herbes (avec preuve de résidence).Les quantités seront limitées (un par résidence), donc, il est recommandé d’arriver tôt.

C’est un rendez-vous le samedi 5 mai 2018, dès 9 h, au Centre administratif et communautaire, 56, rue Martel.

Cette activité est organisée pour la première fois en collaboration avec la Ferme Guyon.

D’autres options pour accompagner les Chamblyens dans leur grand ménage du printemps leur sont proposées ce samedi 5 mai.

Matériaux secs

Les citoyens (excluant institutions, commerces et industries) pourront se défaire gratuitement de certains matériaux secs, c’est-à-dire matériaux de construction, démolition ou rénovation, chez Conteneurs Rouville inc., 3200, boul. Industriel.

Exceptionnellement, pour cette journée, il n’y aura aucune limite de quantité et un horaire spécial sera en vigueur, soit de 7 h à 15 h.

Matières acceptées : feuilles mortes, pierre, terre, matériaux de construction (bois, placoplâtre, vitre, miroir, bain, toilette, comptoir, brique, béton et autres matériaux connexes), appareils sans halocarbures (cuisinière, laveuse, sécheuse, réservoir à eau chaude), pneus sans jante et métaux. Les bardeaux et toiture d’asphalte seront acceptés moyennant des frais de 40 $ par verge cube, plus taxes (toujours payant, même lors des journées subventionnées).



sans halocarbures (cuisinière, laveuse, sécheuse, réservoir à eau chaude), pneus sans jante et métaux. Matières refusées : le béton de plus de 16 po de diamètre, bonbonnes de propane, branches de plus de 5 po de diamètre, bûches, divans-lit, matelas, téléviseurs, ordinateurs et autres appareils électroniques, appareils contenant des halocarbures (réfrigérateur, congélateur), pneus avec jante, peinture, solvants et autres résidus domestiques dangereux, souches et troncs d’arbre.

Exceptionnellement, le dépôt ouvrira une deuxième fois au mois de mai, soit le samedi 19 mai, de 7 h à 13 h.

Pour connaître l’horaire normal de la saison, tous les détails concernant les coûts, les quantités et les listes de ce qui est accepté ou refusé : Conteneurs Rouville inc., 450 658-7861; le Service des travaux publics, 450 658-2626 ou ville.chambly.qc.ca (Environnement/Dépôt des matériaux secs).

Poste de transition du bois

La Ville compte un poste de transition du bois, accueillant les produits touchés par la réglementation pour lutter contre la propagation de l’agrile du frêne.

Les citoyens peuvent se défaire gratuitement de leurs branches, arbustes et résidus de taille d’arbustes, souches, troncs et bûches, sans limites de quantité, et peu importe leur diamètre, chaque premier samedi du mois, de mai à novembre, de 7 h à 13 h, en le déposant au 2400, boul. Industriel.

Exceptionnellement, le poste ouvrira à deux reprises au mois de mai, soit le samedi 5 mai, de 7 h à 15 h, dans le cadre de l’Opération grand ménage et le samedi 19 mai, de 7 h à 13 h. Rappelons que les branches ne sont pas ramassées lors des collectes municipales.

Dépôt des résidus domestiques dangereux (RDD)

Le dépôt des RDD est habituellement ouvert le premier vendredi du mois, de 12 h à 19 h, sauf en janvier, chez Veolia, 2630, boul. Industriel. Exceptionnellement, il sera ouvert le samedi 5 mai, de 7 h à 15 h, dans le cadre de l’Opération grand ménage pour les citoyens de Chambly, avec preuve de résidence.

Matières acceptées : aérosols, ampoules, batteries, bonbonnes de propane, huiles usées, peintures, chaudières de chlore (vide ou pleine), détecteurs de fumée, extincteurs, etc.

Matières refusées : barils d’huile (ou plus de 50 L d’huile usée), appareils électroniques et électriques.

Dépôt d’appareils électroniques et informatiques

Le dépôt d’appareils électroniques et informatiques de la Ville de Chambly, en collaboration avec l’ARPE-Québec (Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec), permet aux citoyens et aux entreprises de se défaire adéquatement de leurs appareils.

Il suffit de se présenter en semaine (les entreprises doivent appeler avant de se présenter) à la réception du Service des travaux publics, situé au 2500, boul. Industriel, avec une preuve de résidence, remplir un formulaire et déposer le matériel à l’endroit indiqué.

Exceptionnellement, pour l’Opération grand ménage, le dépôt sera ouvert aux citoyens et aux entreprises (Industries, commerces et institutions), le samedi 5 mai, de 7 h à 15 h. Il n’y aura aucune limite de quantité et c’est gratuit !



Pour toute autre information concernant l'Opération grand ménage contactez le Service des travaux publics, 450 658-2626 ou le site Internet : ville.chambly.qc.ca.