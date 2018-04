Rallye des aubaines sur le territoire de Carignan

Comme chaque année, la Ville de Carignan organise deux fins de semaine de ventes-débarras afin que les citoyens puissent vendre, échanger ou faire de superbes trouvailles parmi les objets disponibles et exposés sur le territoire. La première des deux fins de semaine de ventes-débarras aura lieu les 19 et 20 mai prochain. Le second rallye traditionnel des aubaines sera tenu les 25 et 26 août à Carignan.

Pour ces deux occasions uniques, les ventes-débarras pourront être tenues sans frais et sans obligation de permis.

L’administration municipale rappelle qu’en tout autre temps, l’affichage d’un permis autorisé par la Ville est obligatoire. Ce permis au coût de 10 $ (argent comptant ou chèque) peut être demandé et récupéré au comptoir du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.

Les participants aux ventes-débarras autorisées pourront afficher un avis au coin de leur rue 24 heures avant le début de la vente. Toutes les affiches devront être retirées le soir même de la fin de leur vente.

Les résidents de Carignan sont invités à annoncer leur vente-débarras sur le site Internet de la municipalité en informant le Service des loisirs au 450 658-1066 poste 6 ou en écrivant à loisirs@villedecarignan.org.