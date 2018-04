Samedi le 5 mai, allez encourager les courreurs du Défi Carigan

Le samedi 5 mai prochain, la population est invitée à venir encourager les participants aux différentes courses à pied tenues dans le secteur Carignan-Salières.

Heures des courses

Les départs du 5 km et du 10 km seront donnés sur les coups de 9 h dans la cour de l’école primaire Carignan-Salières.

Un réchauffement dynamique sera offert aux coureurs sur le site de départ des courses 15 minutes avant le début de ces dernières.

De la même façon, les départs pour les courses d’enfants de moins de 12 ans, accompagnés ou non d’un adulte, auront lieu au même endroit à 11 h pour le 2 km et à 11 h 30 pour le 1 km.

Informations pertinentes

Les poussettes sont permises sur le parcours, mais en fin de peloton uniquement.

Les animaux sont interdits sur le site.

Des prix de présence, une collation d’après course, un service de support médical, un service de navettes entre le stationnement B et le site des courses, un vestiaire surveillé, des toilettes et deux points d’eau seront également accessibles.

Fermetures de rues

En raison de la tenue du Défi Carignan (courses de 1, 2, 5 et 10 km) le samedi 5 mai en matinée, la circulation sera quelque peu entravée dans le secteur Carignan-Salières :

Lareau : Circulation ralentie en matinée (une seule voie ouverte);

Rue de l’École : Fermée à la circulation de 8 h à 12 h;

Ch. de la Carrière (entre la carrière et le boul. Désourdy) : Fermé à la circulation de 8 h à 12 h;

Boul. Désourdy : Fermé à la circulation de 11 h à 12 h. Les résidents qui souhaitent se rendre sur la route 112 devront transiter par les rues Lareau ou Bouthillier pour se rendre au ch. de la Carrière.

Les véhicules d’urgence seront permis en tout temps.

Stationnement

Deux stationnements permettront aux coureurs et visiteurs de garer leur voiture et accéder au site, soit celui du Centre multifonctionnel (1555, rue de l’École) et celui de l’hôtel de ville (2555, chemin Bellevue).

Ce dernier disposera d’un service de navettes gratuites entre 7 h et 13 h qui permettra d’accéder au site des courses toutes les 15 minutes.

La rue de l’École sera quant à elle fermée à la circulation entre 8 h 45 et 10 h 30, ainsi qu’entre 11 h et 11 h 45.

Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Ville de Carignan.