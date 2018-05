La Ville de Carignan s'équipe de nouvelles technologies

La Ville de Carignan est passée à la téléphonie IP, le lundi 30 avril, afin d’offrir un service plus fiable, plus abordable et plus efficient à ses résidents. Désormais branchés directement à Internet haute vitesse plutôt qu’à une ligne téléphonique dite terrestre, les téléphones de l'hôtel de ville offrent maintenant plus de flexibilité aux utilisateurs.

Profitant de cette transition vers la téléphonie IP, la Ville a modifié son message d’accueil et les chemins d’accès du menu. Dès lors, les appelants pourront rejoindre les services suivants en sélectionnant le :

Poste téléphonique 1 Collectes Poste téléphonique 2 Permis et urbanisme Poste téléphonique 3 Travaux publics et services techniques Poste téléphonique 4 Loisirs et camps de jour Poste téléphonique 5 Finances et taxation Poste téléphonique 6 Autres services Direction générale et communications Conseil municipal et greffe Environnement et développement durable Poste téléphonique 7 Coordonnées



L’objectif est de profiter des nombreux avantages et fonctions proposés par les nouvelles technologies pour offrir un service aux citoyens amélioré, voire mieux adapté à la réalité d’aujourd’hui.

N'héssitez pas à les contacter au 450 658-1066, il leur fera plaisir de vous répondre.