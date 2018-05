Alizéa : le site résidentiel pour vivre une retraite à votre image

Le site résidentiel pour retraité Alizéa, situé à l'entrée du nouveau quartier Symbiocité de La Prairie vous offre un endroit où en plus de demeurer, vous auriez accès à une panoplie de services. Parmi eux, une salle de cinéma, une salle d’exercices, une piscine intérieure, une bibliothèque, des jardins communautaires en plus d’activités comme le bingo, le billard, la pétanque, le baseball de poche et l’aquaforme.

À deux pas de l’autoroute 30, l’Alizéa est entouré de plusieurs services comme un CLSC, une pharmacie, des institutions financières, un bureau de poste, une SAQ, des épiceries, des restaurants, une piste cyclable, un aréna et des parcs.

Appartements libres

Lors d’une activité d’accueil destinée aux futurs résidents de l’endroit, le samedi 14 avril dernier, on apprenait qu’il reste des appartements libres. « À l’heure actuelle, il nous reste des studios ou des 2 ½ , 3 ½ ou des 4 ½ à louer. Chaque unité a un espace pour le lave-vaisselle et une laveuse-sécheuse, mais aussi une salle de bain spacieuse, une salle d’eau (pour certains) et un espace de rangement », énumère Marc-André Jamieson de la division des communications et du marketing du projet.

Le coût du loyer inclus le chauffage et la climatisation (avec contrôle individuel), l’électricité, la câblodistribution et le téléphone.

Pour sa part, le maire de La Prairie, Donat Serres confie que ce projet répond à un besoin criant. « La population est vieillissante et ce projet vient combler un important besoin sur notre territoire. De plus, il revitalise ce secteur de la Ville, en plus de nous permettre de garder nos citoyens en évitant qu’ils ne s’expatrient ailleurs faute d’hébergement pour eux », conclut-il enthousiaste face à ce projet.

N’attendez plus et contactez le bureau de location au (450) 444-1234 pour plus d’informations.