Quelques conseils pour le nettoyage de printemps afin d'organiser votre maison et votre vie

Comme la fin de l'hiver et le début du printemps sont souvent synonymes de nouveau départ, profitez de ce moment de l'année pour rafraîchir les pièces et accessoires que vous utilisez tous les jours et leur donner un nouveau souffle.

Voici quelques idées pour vous aider à entamer le travail.

Les pièces où vous vivez. Soyez prêt pour l'arrivée du printemps et de l'été en dégageant les pièces de votre maison qui sont les plus utilisées. Recyclez ou donnez les choses dont vous n'avez plus besoin, et servez-vous d'étagères, de paniers ou de boîtes décoratives pour ranger les articles dont vous vous servez tout en éliminant le fouillis visuel. Encouragez vos enfants à faire de même dans leur chambre.

Votre portefeuille. Un portefeuille bien organisé peut vous permettre de gagner du temps à la caisse et d'alléger un peu votre sac. Jetez les anciens reçus et les vieux coupons, et demandez-vous si vous avez vraiment besoin toutes les pièces d'identité que vous gardez dans votre portefeuille. Plus vous avez de documents, plus vous courez le risque d'être victime d'une usurpation d'identité si vous perdez votre portefeuille ou si on vous le vole. Enlevez toutes les pièces d'identité que vous n'utilisez pas régulièrement et rangez-les plutôt dans un endroit sécuritaire.

Vos appareils. Vous avez besoin de plus d'espace de stockage et d'une meilleure puissance de traitement? Effacez toutes les applis inutiles et les gros dossiers de votre ordinateur portatif, de votre ordinateur de bureau, de votre téléphone intelligent et de votre tablette électronique. Cela vous aidera à régler ce problème, et vous permettra en outre de consulter vos appareils et de trouver vos documents plus facilement. Tant que vous y êtes, faites une vérification complète du système à l'aide d'un logiciel de sécurité fiable et assurez-vous de mettre à jour votre logiciel antivirus.

Votre bureau. Que vous travailliez à la maison ou dans les locaux de votre organisme, un espace de travail bien organisé peut accroître votre productivité et votre motivation. Installez votre écran, votre fauteuil et votre clavier de façon à ne pas devoir trop vous étirer ou vous tourner pour les utiliser. Utilisez des porte-documents et réservez un espace « fourre-tout » que vous examinez et nettoyez régulièrement, de façon à ce que le fait de rester bien organisé devienne une routine.

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de vous protéger contre le vol d'identité, consultez le site www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/id-theft-vol-fra.htm.

www.leditionnouvelles.com