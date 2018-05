Avis d'inspection des bornes durant le mois de juin

La Ville de Carignan avise la population qu’elle procédera à l’inspection et à la réparation (si requis) des bornes d’incendie situées sur son territoire du 4 juin au 29 juin de 7 h à 17 h afin de s’assurer qu’elles respectent les normes de sécurité les plus rigoureuses.



En quoi consistent les travaux?

Notre mandat consiste à procéder à l'inspection systématique des bornes d'incendie afin de déterminer la capacité du réseau, les secteurs avec possibilité de fuites, la condition d'opération de ces équipements, et d’apporter les correctifs nécessaires pour assurer leur pleine efficacité. Plus précisément, le technicien vérifiera l’accessibilité à la borne d’incendie et à l'écrou de la vanne d'isolement, la condition d'opération des vannes d'isolement, l’inscription de tout dommage intérieur ou extérieur, la condition des prises de boyau et des bouchons, la hauteur des brides par rapport au niveau du sol, la hauteur de la nappe phréatique par rapport au niveau du sol, la lubrification des prises de boyau et des bouchons, l'étanchéité du corps et des bouchons, etc. Toutes ces étapes visent la sécurité de la population en cas d’incendie.

Le technicien procèdera à la réparation des équipements, au besoin, et pratiquera un rinçage de la borne d'incendie et de la section de tuyau qui est située entre la borne d'incendie et la conduite maîtresse. Conséquemment, il pourrait y avoir de légères baisses de pression d’eau accompagnées ou non d’une coloration rougeâtre (rouille). Cette procédure pourrait occasionner certains désagréments comme des taches sur les tissus, mais la Ville de Carignan rappelle qu’il n’y a aucun danger pour la santé.

Que faire en cas d’eau rouillée?

En cas d’eau rouillée, la Ville de Carignan conseille d’ouvrir les robinets d’eau froide et de laisser s’écouler l’eau jusqu’à ce qu’elle devienne incolore (entre 5 à 15 minutes). De plus, comme il s’agit d’une opération d’envergure sur tout le territoire urbain de la municipalité, il se peut que l’eau soit rouillée à divers intervalles. Nous vous recommandons donc d’effectuer le lavage des tissus et de la vaisselle en dehors des heures mentionnées ci-haut. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 450 658-1066.

La Ville de Carignan est désolée des inconvénients causés par ces travaux nécessaires au maintien de la qualité du service et vous remercie de votre compréhension.