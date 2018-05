La Ville de Carignan est sensible à la menace d'extinction des abeilles à miel

Les abeilles ont une importance vitale pour la pérennité de l'agriculture. Au moins le tiers de l'alimentation humaine issue des cultures et des végétaux est tributaire de la pollinisation par l’abeille, laquelle est le pollinisateur agricole le plus important de la planète. En butinant de fleur en fleur pour récolter pollen et nectar, les abeilles transportent le pollen d'une plante à une autre, jouant ainsi leur rôle dans la pollinisation croisée.

Or, depuis plusieurs années, des millions de ruches, jadis occupées par des milliards d’abeilles, se sont mises à disparaître à cause des pesticides, des monocultures, de l'invasion des parasites ainsi que de la présence de pathogènes. Cette épidémie, d’une rapidité et d’une ampleur inégalée, pourrait très bien sonner le glas de l’espèce humaine. En effet, les scientifiques expliquent qu’environ 80 % des plantes ont besoin des abeilles pour être fécondées et que près de 90 plantes destinées à l’alimentation humaine sont exclusivement pollinisées par ces butineuses extraordinaires. Sans les abeilles, la production de fruits et de légumes pourrait diminuer de façon drastique et la sécurité globale de l'alimentation pourrait en être lourdement affectée.

La Ville invite la population à s'impliquer activement le 29 mai, ainsi que le reste de l'année, en appliquant des mesures qui favoriseront la protection de l'abeille à miel et en privilégiant des méthodes de lutte biologique avant de recourir systématiquement aux pesticides pour l’entretien de votre pelouse.



Finalement, la Ville de Carignan vous invite à favoriser l'achat local en n’hésitant pas à rechercher des miels de trèfle, de pommier, de fleurs sauvages, de bleuet ou de sarrasin.