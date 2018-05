Les 40 ans du Gym Chez Trottier soulignés à l’Assemblée nationale

Le député de Chambly Jean-François Roberge a profité des dernières semaines de la présente législature pour souligner à l’Assemblée nationale le 40ième anniversaire du Gym Chez Trottier, devenu au fil du temps une véritable référence en matière de mise en forme dans la région.

Relatant les tout débuts de l’établissement, le député Roberge a souligné le dévouement des fondateurs et des propriétaires actuels, Richard et Steve Trottier.

«55 000 membres plus tard, le Gym Chez Trottier est devenu une véritable institution à Chambly. Richard Trottier et son fils Steve, qui a repris l’entreprise familiale, continuent de partager avec leurs membres leur passion demeurée intacte de la remise en forme et de l’activité physique».

«Le Gym Chez Trottier, c’est avant tout l’histoire d’une passion qui traverse les générations et notre communauté depuis quarante ans et, j’en suis convaincu, pour de nombreuses années encore», de conclure le député de Chambly.

Ouvert depuis 1978, le Gym Chez Trottier, fondé par les culturistes Richard Trottier et Josianne Mantle, a pignon sur rue au 615 rue Sénécal, à Chambly. Il compte actuellement plus de 1500 membres de la région de Chambly et est le plus ancien centre de conditionnement physique indépendant au Québec.

Lien vers la vidéo : https://www.facebook.com/ roberge.chambly/videos/ 1792313870790245/