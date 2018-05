Le Chambly I débute sa saison samedi le 26 mai

Le bateau Le Chambly I débutera sa saison le samedi 26 mai, au Centre nautique Gervais-Désourdy, situé au 1577, avenue Bourgogne.

Ce bateau de type river boat, muni d’une aube, permet aux gens de tous âges d’effectuer une balade nautique d’une durée d’une heure sur le magnifique bassin de Chambly.

Rappelons que les aînés résidants de Chambly (60 ans et plus, avec carte Accès) et les enfants de 2 ans et moins peuvent en profiter tout à fait gratuitement.

Les balades ont lieu du mercredi au dimanche avec quatre départs par jour, soit à 11 h, 13 h,14 h 30 et 16 h. Il est à noter qu’il est nécessaire de réserver au préalable, afin de vous assurer une place, en téléphonant au 450 658-6436.

Le coût pour les adultes résidants (avec carte Accès) est de 15 $ et de 19 $ pour les non-résidants. Pour les enfants résidants (carte Accès), le coût est de 8 $ et de 10 $ pour les enfants non résidants.

Pour plus d'informations, composez le 450 658-6436 ou rendez-vous à l'adresse suivante : ville.chambly.qc.ca