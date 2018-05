La période estivale entraîne l’accomplissement de nombreuses tâches d’entretien extérieur, comme la plantation de fleurs, le jardinage, la tonte de gazon, etc. Ce faisant, de grandes quantités d’eau sont gaspillées. Nous vous invitons donc à réduire votre consommation d’eau potable en respectant les journées et les heures autorisées pour cet usage.

À Carignan, l’arrosage des pelouses est permis entre 20 h et 22 h :

les mardis et vendredis pour les numéros pairs;

les lundis et jeudis pour les numéros civiques impairs.

Une exception peut être faite pour les nouvelles plantations de pelouse, haies, arbres ou arbustes.



Le Service de l’urbanisme et du développement durable est en mesure de fournir un certificat d’autorisation, au coût de 50 $ payables par chèque ou en argent comptant, vous permettant d’arroser pendant quatorze (14) jours consécutifs entre 20 h et 22 h, ainsi que pendant deux (2) heures, en dehors des heures régulières d’arrosage autorisées, le jour même de l’ensemencement ou de la plantation.



Arrosage fleurs et potagers



L’arrosage des fleurs et potagers est permis en tout temps, mais il doit être effectué au moyen d’un arrosoir manuel ou d’un boyau d’usage domestique muni d’un dispositif d’arrêt automatique, lorsque relâché.



Remplissage piscine/spa



Finalement, le remplissage de piscine est interdit en tout temps. La stabilisation du niveau d’eau d’une piscine ou d’une pataugeoire privée est autorisée en tout temps, pourvu qu’elle soit effectuée sous la surveillance de l’occupant afin d’éviter tout débordement ou consommation excessive. Le remplissage des spas est quant à lui autorisé en tout temps et l’utilisation de jeux d’eau pour enfants est « autorisée sous surveillance » afin d’éviter tout usage excessif de l’eau.



En tout temps, l’utilisation de l’eau potable pour le lavage des entrées d’auto, trottoirs, patios ou allées est strictement interdite, sauf lorsque des travaux majeurs d’aménagement paysager sont en cours de réalisation.