Rappel : Paiement du 2e versement pour les Carignanois

Les taxes foncières et spéciales procurent à la Ville de Carignan les fonds dont elle a besoin pour assurer les services et rembourser certains investissements réalisés au cours des années. Le compte de taxes municipales est envoyé aux propriétaires inscrits au rôle d’évaluation au cours du deuxième mois de chaque année civile. Il est payable en trois (3) versements répartis dans l’année. Il est important de respecter ces trois échéances (7 mars, 6 juin et 5 septembre) pour éviter la charge de frais d’intérêt.

Prochaine date d’échéance



La seconde date d’échéance inscrite au compte de taxes des citoyens de Carignan est le 6 juin 2018.

Modalités de paiement



La Ville de Carignan offre à ses citoyens la possibilité d'acquitter leurs taxes municipales de différentes façons, notamment en argent comptant ou par chèque au comptoir de l’hôtel de ville.

Les services administratifs de la Ville sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h, ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h.

Les citoyens peuvent également acquitter leurs taxes par la poste au moyen de chèques postdatés ou via Internet en transitant par leur institution bancaire, auprès de leur créancier hypothécaire ou au comptoir de la plupart des institutions financières.

Le paiement des taxes municipales par débit ou par carte de crédit n'est pas accepté au comptoir de l’hôtel de ville.