Démocratie Chambly est contre le prolongement de l’avenue Bourgogn

Démocratie Chambly invite la population à se prononcer contre le prolongement de l’avenue

Bourgogne en signant le registre sur le règlement d’emprunt 2018-1383 du 28 au 31 mai de 9h à

19h à la mairie. Ce règlement d’emprunt d’un million de dollars permettra l’acquisition de deux

terrains entre la fin actuelle de l’avenue Bourgogne et le terrain de l’ancien golf de Chambly.

Ceci permettra la construction d’un tronçon entre l’avenue Bourgogne et la rue Daigneault ainsi

que l’ajout d’un rond-point.



La vraie raison pour ce projet



Le maire de Chambly prétend que le prolongement de l’avenue Bourgogne permettra de régler

le problème de fluidité de la circulation dans le secteur. Pourtant, une étude d’une firme d’ingénieurs commandée par la ville de Chambly en 2012 préconise plutôt une autre solution

pour régler le problème et celle-ci ne nécessite pas l’acquisition de ces deux terrains.



Quand on regarde les plans du prolongement et les plans du développement immobilier prévu

par Trigone, on voit immédiatement que la vraie raison est de permettre le développement résidentiel et commercial sur le terrain de l’ancien golf de Chambly. Pourtant, la volonté citoyenne a clairement été exprimée lors de la signature des registres sur le zonage et le lotissement. Les citoyens ne veulent pas de ce développement immobilier tel que présenté et l’administration de la ville de Chambly continue de travailler en fonction de celui-ci malgré tout.



Les vrais coûts du projet



Le projet de reconfiguration de l’avenue Bourgogne coûtera environ 3,1 millions de dollars selon

le maire Lavoie. Toujours selon lui, seulement 700 000$ seront défrayés par les citoyens de Chambly. Le reste serait assumer par le promoteur Habitation Trigone. Il est donc clair que tout ce projet tient seulement si le développement sur le terrain de l’ancien golf va de l’avant.



De plus, comment peut-on affirmer que les citoyens paieront seulement 700 000$ pour ce projet alors que la ville veut déjà emprunter près d’un million de dollars pour des terrains avant même que les travaux commencent. La facture commence déjà à au moins 1,7 millions de dollars. Quelles autres surprises viendront gonfler la facture encore?