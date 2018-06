Quatre cent jeunes plants d’arbres ont été distribués aux familles

La Ville de Carignan souligne la grande participation des citoyens et remercie les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette Journée de l’arbre du samedi 26 mai. Pas moins de 400 jeunes plants de bouleaux jaunes, cerisiers tardifs, chênes rouges, érables à sucre, noyers noirs et pins blancs ont été distribués aux familles qui se sont présentées au Centre multifonctionnel.

Une priorité a été accordée aux citoyens qui ont demandé un permis pour l’abattage d’un frêne dans la dernière année, car depuis 2008, année de la présence confirmée de l’agrile du frêne sur le territoire, la Ville de Carignan encourage fortement la collaboration des citoyens pour combattre ce fléau et, par la même occasion, organise des activités pour les aider à regarnir leur propriété.

Assurer le maintien du couvert forestier de la municipalité est une priorité à Carignan. Les arbres procurent de l’ombre aux résidences, embellissent les communautés, empêchent l’érosion et protègent la biodiversité en procurant de la nourriture et des habitats aux plantes, aux oiseaux et aux animaux. La Ville de Carignan sera de nouveau au rendez-vous en mai 2019 pour tenir cet incontournable de son calendrier environnemental.