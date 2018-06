Le MCC demande aux élus de s’asseoir avec la population

1 791 citoyens se sont déplacés afin de manifester leur désaccord face aux enjeux que représentent le carrefour Daigneault-Bourgogne, le développement de l’ancien golf et la conservation d’un milieu naturel au sein de la ville.

Même si le nombre requis pour forcer la tenue d’un référendum n’a pas été atteint, il reste significatif.Le MCC rappelle qu’en février, 2 450 personnes avaient demandé à la Ville de refaire ses devoirs. Ces citoyens croient toujours que l'ancien golf doit demeurer un espace vert.

Outre le MCC, plusieurs formations citoyennes, notamment Éco-citoyens, Dernier espace vert de Chambly, Démocratie Chambly, Chambly photos, ainsi que Christian Picard, candidat du Parti québécois dans Chambly, ont uni leurs voix en rappelant haut et fort que la préservation de nos espaces verts, dans une perspective de développement durable et respectueux pour notre ville, est

un atout majeur et fondamental à la qualité de vie des citoyens.



Aux élus du conseil municipal de Chambly, vos citoyens vous demandent de vous « asseoir avec les gens de bonne foi pour faire du golf le deuxième plus grand parc nature de Chambly, après celui dans le district des Grandes-Terre, avec le sentier pédestre. » Cet engagement à vos électeurs, mentionné dans un article du Journal de Chambly du 12 octobre 2017, est celui du maire Denis Lavoie. Il y a d’autres solutions pour régler le problème de la congestion sur la route 112 que de dévier simplement la circulation tout en détruisant des arbres, un habitat naturel pour la faune et la flore de la région. Des membres du MCC ainsi que d’autres citoyens seraient heureux de participer bénévolement à des tables de discussion afin de trouver une solution concertée et acceptable pour tous.



Le MCC remercie pour leur dévouement les équipes de bénévoles qui ont participé à cette campagne de « Signons le registre... la suite ».