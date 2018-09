Le Festival de la SOUPE de Vaudreuil-Soulanges lève le couvercle sur le mystère entourant l’engouement pour cet évènement!

Saviez-vous que le Festival de la SOUPE de Vaudreuil-Soulanges a été le premier adhérant nord-américain à la charte internationale du Festival de la soupe qui existe depuis 2001 en Europe.

SOUPE pour Symbole d'Ouverture et d'Union des PEuples et soupe parce que c’est un plat commun à tous les peuples et un heureux prétexte pour se retrouver et fêter. C’est une occasion de créer des rapprochements interculturels et intergénérationnels dans la communauté pour faire en sorte de se connaître les uns les autres et d'apprécier nos différences.

Et à Vaudreuil-Soulanges, au Parc historique Pointe-du-Moulin sur l’île Perrot, c’est un réel succès depuis 2012. Quand la température est belle, c'est 5 000 visiteurs qui visitent le Festival.

Plusieurs reviennent année après année pour le fameux Concours de la Louche d’Or, une compétition amicale de chefs professionnels et de chefs amateurs qui permet aux festivaliers de goûter leurs soupes, toutes meilleures les unes que les autres. Quelque 25 soupiers servent près de 25 000 portions de soupe, une vraie dégustation. Le concours se solde par un vote populaire décidant du vainqueur de la convoitée Louche d’Or.

Des moments marquants

Dès 2012 apparaît la bande dessinée de Jacques Sans-Kartier (JSK) créée par l’artiste Michel Sauvé et publiée toutes les semaines de mai à septembre dans le journal local au début et sur le web régional maintenant.

En 2012, Jacques Sans-Kartier, cuisinier du Roi François Premier est parti de France pour faire le tour du monde avant d’arriver à temps pour le Festival de la SOUPE de Vaudreuil-Soulanges.

Depuis lors, chaque année, JSK fait sourire grâce à ses multiples péripéties.

À compter de 2013, les visiteurs ont pu faire de splendides promenades en charrette pour découvrir le magnifique Parc historique Pointe-du-Moulin en bordure du Saint-Laurent.

En 2014, l'organisation du Festival vend la tasse de collection du Festival, une couleur différente chaque année. La mise en vente des tasse se veut une collecte de fonds qui assure la pérennité du Festival.

En 2015, le Sieur François-Marie Perrot, en personne, tout droit parti de La Rochelle, par grand vent, est venu visiter le Festival. Avec son charmant accent du XVII e siècle, il nous a parlé de son installation sur l’Île en 1672 et de la construction du magasin de traite en 1674 (malgré la prohibition d’un tel commerce et la protestation de la population), des premiers fermiers qui cultivaient les fermes du Domaine à compter de 1675, de son domaine, qui s'étendait de la Pointe-du-Domaine jusqu'au milieu de la Grande Anse.

Parlant d’histoire, les festivaliers pourront aussi faire des visites guidées du moulin à vent datant de 1707 et de la maison du meunier bâtie en 1786.

En 2016, l’ajout d’une terrasse de style bistro a offert aux visiteurs une aire conviviale pour se reposer et se désaltérer.

Au fil des ans plusieurs spectacles amateurs ont été présentés : conteur, joueur de guitare, de piano, de violon, de harpe, démonstrations de Tae Kwon Do, Aïkido. C’est en 2016 que sont introduits les spectacles professionnels : Francis Désilets et Grégoire Geay, deux extraordinaires musiciens de la musique ancestrale/traditionnelle, la troupe folklorique de danseurs Les Éclusiers de Lachine; et cette année, des prestations de danses mexicaines, brésiliennes et de Bollywood seront présentées.

En 2017, l'offre d'activités pour les jeunes a été bonifiée avec l'ajout d'un parcours à obstacles. Parce que depuis le tout début, nous sommes soucieux d’occuper les enfants de façon très simple, vraiment pas compliqué : des jeux de sable et du coloriage pour les petits, des jeux de société pour les jeunes.

Pour 2018, deux nouveautés : La corde à linge pour vérifier quelles recettes des soupiers seront

disponibles sur le web et l’activité « Le temps d’une soupe » où il y aura des rencontres surprenantes et tout ce qu’il y a de plus agréable pour échanger idées et points de vue

Quand est-ce? Où est-ce? J’y vais!

Cette grande fête se tiendra le dimanche 2 septembre au Parc historique Pointe-du-Moulin, tout au bout du boulevard Don-Quichotte, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Le Parc ouvre à 9 h 30, les activités débutent à 10 h.

Le service de la soupe se fait de 11 h à 13 h. Les activités se poursuivent jusqu’à 15 h. Beau temps, mauvais temps, le festival a lieu, il ne revient qu'une fois par année! Ce jour-là, l’entrée au parc, le stationnement, toutes les activités, de même que la dégustation des soupes sont gratuits pour tous.

Vous trouverez l'adresse du parc, la programmation et plusieurs photos des années passées sur le site Internet au www.festivaldelasoupe.ca. Les inscriptions pour être soupier professionnel ou amateur, ou pour devenir bénévole se font également sur le site Internet, dans la section Inscriptions.

Puisque la soupe est universelle et aimée de tous, elle est idéale pour favoriser le partage et les

échanges interculturels et intergénérationnels. Chaudes ou froides, salées ou fruitées, les soupes de Vaudreuil-Soulanges sont à l’image de la savoureuse diversité culturelle de la région. Soupe à la main, on se parle, on s’écoute et on s’amuse!