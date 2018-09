Immigration : comment s’intégrer facilement ?

Vous souhaitez immigrer au Canada et plus particulièrement au Québec ? Outre les formalités administratives et juridiques indispensables à accomplir pour obtenir l’autorisation d’y résider de manière permanente, il vous faut connaître les us et coutumes pour vous intégrer facilement au pays de l’ouverture d’esprit et de la tolérance.

L’intégration sociale

Les Québécois sont réputés pour leur gentillesse et leur serviabilité. Ils ont également un grand sens de l’accueil. Mais certaines règles sont à connaître :

Le tutoiement par exemple est très utilisé entre personnes de même génération par mesure de facilité et d’amicalité. Même au travail, le tutoiement est très répandu, quel que soit le rapport hiérarchique à l’instar des Nord-Américains.

Le respect de l’autre est la règle la plus importante. Par exemple, vous seriez très mal inspiré de doubler quelqu’un dans une file d’attente, votre image en pâtirait fortement.

L’égalité homme-femme est plus établie que dans n’importe quel autre pays. Il y a même davantage d’opportunités de travail pour les femmes, à tous les niveaux de responsabilité.

La tolérance, entre les religions notamment, est bien ancrée dans les mentalités.

De nombreux programmes publics d’intégration vous aideront à vous insérer :

Le programme CLIC a pour objectif de donner des cours de langue en français et en anglais gratuitement en fonction de vos horaires.

Le programme PEAI (Programme d’Établissement et d’Adaptation des Immigrants) vous orientera vers des services communautaires très utiles.

L’intégration professionnelle

Pour travailler, vous devez obtenir un permis. Les immigrants souhaitant devenir résidents permanents doivent vérifier leur admissibilité et adresser leur demande au Ministère de l’Immigration. Néanmoins, les travailleurs qualifiés bénéficient d’une autre procédure d’entrée. Faire appel à un avocat en immigration peut faire gagner beaucoup de temps en regard des démarches à accomplir.

Une fois installé dans une entreprise, vous vous intégrerez rapidement si vous manifestez beaucoup d’ouverture d’esprit. Soyez curieux de la culture de votre nouvelle entreprise, observez les méthodes de travail et ne soyez pas surpris d’une hiérarchie beaucoup plus jeune que vous. Au Canada, les compétences sont bien plus importantes que l’âge.

D’une manière générale, les qualités que vous devrez manifester seront la gentillesse, le sens de l’égalité, la coopération et la transparence. Prenez vos repas avec vos collègues pour mieux les connaître et participez aux activités organisées, par exemple les 5 à 7.

Côté langue, même si vous êtes Français, certaines expressions vous échapperont. N’hésitez pas à demander des explications, les Québécois seront ravis de vous en donner.