Les travaux majeurs à prévoir pour rénover une maison ancienne

Rénover une maison ancienne, ça n’est pas toujours évident, surtout que les travaux majeurs à prévoir sont nombreux. Pourtant, il s’agit d’un magnifique projet, à mener avec bien des précautions. En effet, il y a les infos importantes à savoir sur l'installation d'un drain français, les grands pièges à éviter pour la réparation de toiture ou encore, toutes les techniques d’aménagement à connaître. Voici quelques astuces pour votre rénovation de maison ancienne.

Les travaux majeurs incontournables

L’une des premières erreurs commises lorsqu’on parle de rénovation de maison ancienne, c’est de ne pas vérifier le statut de cette dernière : certaines sont protégées par un label de patrimoine architectural et auquel cas, certaines règles de rénovation s’appliquent, au cas par cas.

Suite à cela, il est important de procéder à une liste des priorités et la structure est en haut de cette liste. En effet, rénover une maison ancienne sans prendre en compte sa toiture ou ses fondations est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Par exemple, avant de vouloir changer des radiateurs dans la maison, il est important de revoir le système d’évacuation ou les sanitaires.

Justement, le réseau sanitaire et électrique doivent faire, à minima, l’objet d’une vérification, même si vous ne cherchez pas à rénover. Ces étapes doivent être, dans l’idéal, assurées par des entrepreneurs qualifiés.

Parmi les travaux majeurs incontournables, on retrouve :

La structure de l’habitation

Ce qui est en lien avec l’humidité et la ventilation

L’isolation

Les travaux de plomberie

Le chauffage

L’électricité

Viennent ensuite d’autres travaux, considérés comme secondaires, mais pas moins indispensables à la rénovation de votre maison ancienne.

Les rénovations supplémentaires sur lesquelles être vigilant

Si les travaux majeurs concernent essentiellement des éléments ayant un impact direct sur la « bonne santé » de votre maison, certains travaux sont aussi indispensables à son esthétique. À titre d’exemple, le revêtement intérieur et extérieur a un impact sur la vision et la durabilité de votre maison. Certains matériaux, comme le PVC ou les pierres, présentent une meilleure résistance dans le temps comparé aux briques.

Les travaux majeurs complémentaires concerneront surtout l’extérieur de votre maison, à savoir :

La toiture, qui a peut-être subi des dommages dans le passé

Le système de drainage, qui peut nécessiter une rénovation

Les portes et fenêtres, qu’il faut changer pour une meilleure isolation

L’ensemble de ces travaux doit être mené avec des professionnels du bâtiment, inscrit au registre du Québec.

Comment prévoir ces travaux essentiels ?

Pour organiser vos rénovations et vos travaux majeurs de maison ancienne, sachez que vous n’êtes pas seuls : le gouvernement québécois accorde des subventions dans le cadre d’une rénovation énergétique par exemple, tandis que les banques peuvent accorder des taux zéro sur des rénovations ayant des besoins particuliers (ayant généralement plus de 80 ans).

Même chose si votre maison fait partie du patrimoine québécois : vous pouvez alors bénéficier d’aides et de financements supplémentaires.

En parallèle, il est important de vous entourer d’une équipe de professionnels en laquelle vous aurez pleinement confiance pour réaliser votre projet de rénovation. Débutez par une visite et inspection de votre maison, pour que l’expert identifie vos besoins prioritaires. Il pourra ensuite vous donner des conseils sur les entrepreneurs à privilégier, ou non.

Si les travaux assurant le bien-être dans votre maison rénovée sont importants, d’autres travaux restent prioritaires lorsque vous venez d’acquérir (ou d’hériter) d’une maison ancienne, à commencer par la structure ou les installations sanitaires et électriques. Il est important de vous entourer d’une bonne équipe et de comparer les devis, pour trouver les entrepreneurs les plus accessibles pour votre projet de vie !