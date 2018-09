Les tendances en aménagement paysager pour votre jardin

Si vous voulez des conseils pour augmenter la valeur de revente de votre maison, le voici : misez beaucoup sur votre aménagement paysager ! Pourquoi ? Simplement parce que c’est l’une des premières choses qu’un acheteur va voir, et aussi parce que l’extérieur, c’est aussi un espace de vie, au même titre que votre salon ou votre chambre. Il faut donc en prendre soin, et lui donner une image unique, bien à lui. Voici les tendances en aménagement extérieur pour votre jardin !

Les grands styles d’aménagement extérieur incontournables

Avec la tendance à la méditation et l’importation de nombreuses icônes japonaises, il n’est pas étonnant de retrouver les aménagements extérieurs zen parmi les incontournables de ce classement. Le style japonais plaît beaucoup pour plusieurs raisons :

Il mêle sobriété et élégance

Tout comme le yin et le yang, il joue sur les contrastes

Il est très accessible en termes de prix

Côté décoration, on mêlera plutôt de belles pierres avec une nature verdoyante (des bonzaïs à priori), un feu de jardin ainsi que quelques objets venus tout droit du Japon. Le tour est joué !

Le style bohème ou champêtre prend la place de ce top des incontournables : aménager son jardin autour d’une thématique conviviale et authentique est de plus en plus recherché. Finies les fioritures, on cherche à créer un espace de détente, de bien-être, comme un rappel à la nature. On mêle alors des matières très nobles, mais simples, comme le bois et la pierre, avec une décoration soft, organisée autour de plantes vertes et de couleurs peu criardes, comme du rouge ou de l’orange.

Enfin, le style moderne ne perd pas en attractivité pour les personnes aménageant leur jardin : ici, on joue peu sur les contrastes, mais on vise une harmonie d’ensemble, plutôt froide. Les couleurs dominantes restent le noir, le gris, le blanc cassé. On mise tout sur des matériaux froids, comme le marbre ou le granit, et sur une décoration ponctuelle, avec peu de couleurs.

Deux tendances d’aménagement extérieur en 2018

En 2018, cependant, la tendance est à la couleur ! En véritable salon extérieur, il faut savoir donner de la personnalité à votre jardin, en utilisant l’un de ces styles :

Curiosités et insolites

Nature bohème

Pour les curiosités, on mise tout sur des accessoires ou du mobilier tendance, qu’on ne trouve nulle part ailleurs, comme un bar incrusté dans un mur en bois, ou bien un congélateur dans un mur en pierre. Oui, oui, ça existe ! On recherche aussi le détail côté décoration, en forçant un peu sur le rétro, voire le précieux : on ose mélanger les temps, les genres et les couleurs !

Pour la nature bohème, l’accent est mis sur le consensus émanant au niveau de la terrasse : tout est organisé autour de cet espace de vie, comme dans une jungle. Le cœur est fait de matériaux nobles, comme du bois de pin, et les alentours sont à la fois sauvages (plantes grimpantes et hautes) et modernes (lumières suspendues). Un contraste des plus étonnants !

Quelques conseils pour rendre votre espace unique et tendance

Pour aménager son jardin extérieur, rien de tel que de suivre son inspiration et faire preuve de créativité. Pour cela, n’hésitez pas à suivre quelques conseils, comme :

Utiliser les petits espaces pour les transformer, en coin lecture par exemple

N’oubliez pas d’aménager le patio en fonction des saisons

Choisissez une décoration et un style évolutifs

Sans oublier que la terrasse reste votre lieu d’échanges et de partages : décorez-la à votre goût !

Le jardin, c’est aussi le cœur de la maison : c’est là que vous discutez avec vos invités, que vous prenez un verre en terrasse un soir d’été, que vous passez du temps à buller… Il faut que cet espace soit à la fois chaleureux et convivial, mais aussi qu’il vous ressemble. En suivant quelques conseils tendance, vous ferez de votre aménagement extérieur une chose unique en son genre !