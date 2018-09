6 recettes de souper à préparer en moins de 30 minutes

Cuisiner le soir, c’est parfois compliqué : pas de temps, pas de motivation, et pour autant, il faut satisfaire tous les appétits. Si vous recherchez des idées de repas économiques pour les familles nombreuses, ou seulement de bonnes idées pour le souper à préparer en moins de 30 minutes, alors lisez cet article !

Les tacos, une option économique et rapide

Pour mettre l’ambiance dans la cuisine et donner envie à tout le monde de voyager grâce à leurs papilles, rien de tel que d’opter pour les tacos, qui nécessitent 15 minutes de préparation, montre en main.

En effet, seule la viande devra être cuite avec une sauce, de préférence, pendant une dizaine de minutes. Si vous achetez les chips de tacos, alors vous n’avez plus qu’à couper légumes et accompagnement, en seulement quelques minutes.

Et en plus, c’est une recette délicieuse, facile à faire, qui fait voyager jusqu’au Mexique ! Autre avantage : la version végétarienne prendra encore moins de temps de préparation.

Le poulet au curry, une recette express

Entre la cuisson du poulet et sa marinade avec le curry, il faut généralement compter une vingtaine de minutes, parfois trente si jamais vous avez une grande poêle. Le petit plus de cette recette, au-delà de son goût ? La possibilité de l’emporter au bureau le lendemain : même froid, c’est toujours un délice.

Cette recette se décline généralement avec un accompagnement féculent, comme les pâtes ou le riz. Comptez une quinzaine de minutes pour leur cuisson/préparation.

La salade thaï, pour les amateurs de choses vite fait bien faites

Si vous aimez la cuisine thaïlandaise et que vous voulez préparer un repas qui vous tiendra plusieurs jours, en un minimum de temps, alors la salade thaï est le repas qu’il vous faut. Pour le souper, c’est léger et vous pouvez en remanger le lendemain.

Comptez environ 30 minutes pour préparer une salade conséquente, pour plusieurs personnes : il faut, d’un côté, faire bouillir les nouilles et de l’autre, faire revenir tous les légumes dans une poêle.

Une salade végétarienne, très saine pour votre régime alimentaire !

Le gratin de pâtes, un incontournable des plats rapides

Légèrement différent des macaronis au fromage, le gratin de pâtes se prépare rapidement puisqu’il consiste en deux étapes : la cuisson de pâtes dans une casserole (environ 15 minutes), puis l’ajout des pâtes et de fromage dans un moule, et une mise au four pour 15 nouvelles minutes.

Cette recette personnalisable à souhait est un repas de souper réconfortant pour l’hiver, mais aussi pour les lendemains au bureau. Il est possible de rajouter d’autres ingrédients comme des légumes ou de la viande.

Le chili con carne, cuisinez vite et bien

On retourne du côté du Mexique avec une recette tout droit venue des spécialités mexicaines, le chili con carne. C’est un repas lourd pour un souper, qui convient plutôt en hiver. Pour autant, il est très facile à préparer et peut aussi être apprécié en hiver : en moins de 25 minutes, le tour est joué !

La cuisson de la viande est ce qui prend le plus de temps (environ 20 minutes), mais le chili con carne se consomme aussi bien froid que chaud.

Des hamburgers maison, l’option facile

Si vous n’avez pas le temps de cuisiner, il existe une recette des plus faciles et des plus économiques à préparer : des hamburgers maison ! Avec un temps de cuisson de 5 à 10 minutes pour les steaks, il vous faudra moins de 15 minutes pour préparer ce repas.

Une variante végétarienne, remplaçant le steak par du tofu ou une galette de légumes vous permettra de gagner encore plus de temps.

Faire la cuisine le soir n’aura donc jamais été aussi facile avec ces quelques recettes économiques et rapides à préparer. Vous pouvez vous en inspirer pour créer d’autres recettes à votre image, ou bien en ajoutant quelques ingrédients supplémentaires.