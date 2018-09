4 techniques pour augmenter le trafic de son site web

Article commandité

De nos jours, n’importe quelle entreprise se doit de posséder une plateforme en ligne car les clients passent d’abord par le web dans leur recherche de produits et offres de services. Toutefois, vous ne serez pas étonnés d’apprendre qu’un site internet bien conçu ne peut pas se suffire à lui-même. En complémentarité, il est indispensable d’engager une stratégie dont l’objectif sera d’attirer les visiteurs et d’augmenter le nombre de clics.

Un site web efficace doit se conformer aux algorithmes des moteurs de recherche. En effet, les moteurs de recherche tels que Google disposent de certains critères à respecter pour espérer apparaître en haut des résultats de recherche.

Voici 4 stratégies à mettre en place pour augmenter le trafic sur son site internet

1) Miser sur le SEO

Auparavant, la rédaction de texte se faisait uniquement à destination des lecteurs, mais ça c’était avant! Aujourd’hui, les robots des moteurs de recherche représentent un tout autre public à séduire. Pour y parvenir, il faudra miser sur le SEO (optimisation pour les moteurs de recherche). La rédaction SEO vise à optimiser les textes grâce à l’utilisation des mots-clés pour se démarquer auprès des moteurs de recherche. On parle alors de référencement naturel ou organique, une tâche qui requiert certaines connaissances en SEO, mais représente tout de même une stratégie payante, qui plus est gratuite.

Ainsi, l’utilisation des sous-titres, des mots clés et des photos pertinentes devient une nécessité pour obtenir les résultats escomptés. En effet, les moteurs de recherche ont mis en place des algorithmes capables d’analyser votre contenu et de déterminer sa pertinence afin de définir son classement dans l’affichage des résultats de recherche.

2) Investir dans le référencement payant (Google Ads)

Google Ads (anciennement Google AdWords) est un système de référencement payant développé par Google. Cet outil vous permet de promouvoir vos produits et services au moyen du moteur de recherche. Il s’agit là d’une solution permettant de créer des annonces et de les faire paraître là où vous le souhaitez, en pariant sur certaines phrases ou mots clés. On parle alors du système « pay-per-click » (paiement par clic) où le montant à payer se base sur le nombre de clics générés grâce à cette annonce.

Même si l’efficacité de cette technique de marketing a été prouvée à de multiples reprises, elle pourrait vous coûter assez cher sur le long terme. Pour cette raison, il est préférable de l’utiliser pendant une campagne de marketing digital, ou en complémentarité avec le référencement organique.

3) Établir une présence sur les médias sociaux

Les médias sociaux représentent une excellente stratégie pour gagner en notoriété et augmenter le trafic sur son site web. Même si l’idée peut être tentante, vous ne pourrez pas être présent sur tous les médias sociaux à moins de déléguer cette tâche à une personne spécialisée (un gestionnaire de médias sociaux).

Dans le cas où vous décidez d’investir une partie de votre temps dans deux, voire, trois médias sociaux, sachez que vous obtiendrez tout de même des résultats pertinents avec des publications régulières et une implication dans les conversations en ligne.

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, vous aurez l’embarras du choix pour mettre votre site en lumière. Il faudra tout de même faire attention à choisir les médias sociaux les plus appropriés, en fonction de vos objectifs et de votre domaine d’activité.

4) Mettre en place une infolettre

L’infolettre est un bon moyen de communication qui vous aidera à garder le fil avec votre clientèle. En cliquant sur les liens de l’infolettre, les clients seront redirigés vers votre site web, c’est pourquoi la plateforme doit régulièrement être mise à jour. L’infolettre vous aidera à fidéliser votre clientèle et devra comporter un aperçu des dernières publications, les nouveaux produits ainsi que les offres promotionnelles.

Gérer une entreprise demande un investissement conséquent. Il est alors difficile de trouver du temps pour augmenter la visibilité et le trafic de son site web. Sachez qu’il existe des professionnels spécialisés dans les différentes branches du marketing digital et qui peuvent vous aider à atteindre les résultats souhaités. Gestion de site web, référencement payant ou naturel, rédaction SEO, vous trouverez facilement le spécialiste qu’il vous faut.

B2BQuotes.com