Parcs Canada annonce la réfection de la jetée de Chambly et une allocation supplémentaire pour la réaliser

Parcs Canada doit protéger et mettre en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada. Les lieux historiques nationaux témoignent du patrimoine riche et diversifié de notre nation et donnent aux Canadiens et Canadiennes la possibilité d’apprendre davantage notre histoire diversifiée.



Le gouvernement du Canada annonce le début des travaux de la réfection de la jetée de Chambly et un investissement supplémentaire de 3,1 millions de dollars pour un montant global de près de 10 millions de dollars dédiés à la réhabilitation de ce site emblématique du lieu historique national du Canal-de-Chambly.



L’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et Whip en chef du gouvernement, en a fait l’annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna. La réhabilitation de la jetée permettra de redonner l’accès à cette installation aux milliers de visiteurs de ce lieu historique national.

Crédit photo: Courtoisie



Les travaux annoncés aujourd’hui visent la réfection complète de la jetée (aussi appelé « quai fédéral ») située au cœur du Vieux-Chambly, en aval de l’écluse no 1 dans le bassin de Chambly. Le gouvernement du Canada redonne ainsi l’accès aux citoyens à cette installation prisée par la population. Parcs Canada a mandaté Services publics et Approvisionnement Canada pour gérer la planification et la réalisation du projet de réfection de la jetée ainsi que le processus d’attribution du contrat pour ces travaux.



Véritable oasis pour les amateurs de vélo, de navigation et de plein air, le canal de Chambly offre un moment de pure détente dans un environnement façonné par 175 ans d’histoire. Par ailleurs, huit des neuf écluses du canal, de même qu’un pont, sont toujours activés manuellement par les éclusiers, comme à l’époque de l’inauguration du canal en 1843.



À la suite de la plus vaste consultation jamais tenue sur Parcs Canada, par l'entremise de la Table ronde de la ministre, la ministre McKenna a mis de l'avant ses priorités pour Parcs Canada. Le canal de Chambly est un excellent exemple des efforts déployés par Parcs Canada pour permettre à la population canadienne de découvrir les lieux historiques et parcs nationaux, de s’en rapprocher et d’en profiter grâce à des idées novatrices.



Le gouvernement du Canada investit présentement massivement dans les infrastructures des lieux historiques et parcs nationaux afin de maintenir l’incroyable valeur écologique et économique qu’ils apportent à la société, au patrimoine et à l’histoire de notre pays, et ce, tant pour les générations actuelles que futures.



Citations



« Les canaux historiques tels que le canal de Chambly sont des rouages importants de notre histoire, ils appartiennent au patrimoine canadien. Grâce à cet investissement supplémentaire qui permettra la réfection de cette installation centenaire, les utilisateurs actuels et ceux qui les suivront s’approprieront un peu plus ce lieu historique national. Réhabiliter les infrastructures des sites de Parcs Canada permet à plus de Canadiens et Canadiennes de découvrir et de profiter de l’un des plus beaux et des plus vastes réseaux de lieux protégés au monde. »



L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et Whip en chef du gouvernement



« Ce projet permettra aux citoyens et aux visiteurs de la Vallée-du-Richelieu de retrouver l’accès à la jetée de Chambly pour profiter de ce milieu de vie riverain à pied, à vélo ou encore par bateau. Notre gouvernement est fier d’appuyer Parcs Canada dans la réalisation de ces travaux, issus d’un processus ouvert et transparent garantissant le meilleur rapport qualité-prix aux contribuables. »



L’honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l'Accessibilité



Les faits en bref



· À la suite des inondations de la rivière Richelieu en 2011, la jetée de Chambly a été fermée pour une question de sécurité des usagers. Parcs Canada prévoit sa réouverture pour la saison de navigation 2020, une fois sa réfection complétée.

· Des travaux de l’ordre de près de 10 millions de dollars se dérouleront de l’automne 2018 au printemps 2020 afin de réhabiliter la jetée et permettre sa réouverture au public.