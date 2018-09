Le Festival de la S.O.U.PE lance un appel aux soupiers amateurs

Le Festival de la S.O.U.PE est présentement à la recherche de soupiers amateurs pour sa septième édition qui se tiendra le 2 septembre prochain au Parc historique de la Pointe-du-Moulin.

Faire une soupe, lors du Festival de la SOUPE de Vaudreuil-Soulanges, c’est avoir du plaisir en famille, avec des amis, avec des collègues de travail et les inscriptions sont complètement gratuites pour les individus.

« Le Festival de la SOUPE de Vaudreuil-Soulanges est un festival participatif. Soyez-en les acteurs », lance la présidente-trésorière du Festival, Nicole Delorme.

La soupe, plat réconfortant par excellence, consommée aux quatre coins du monde est aussi un Symbole d’Ouverture et d’Union des PEuples, lors des festivités.

Osez essayer le Festival

Plaisir assuré, soyez original et partagez votre gastronomie, votre culture, votre unicité et ouvrez la discussion avec les gens lors de l’évènement. La réunion des amateurs de soupes de Vaudreuil-Soulanges est l’élément clé des festivités, la discussion est tellement plus simple lorsqu’on partage.

Puisque la soupe est universelle et aimée de tous, elle est idéale pour favoriser le partage et les échanges interculturels et intergénérationnels. Chaudes ou froides, salées ou fruitées, les soupes de Vaudreuil-Soulanges sont à l’image de la savoureuse diversité culturelle de la région.

Comment s’inscrire?

Ouvertes à tous, les inscriptions pour les individus sont simplifiées par un formulaire à remplir sur le site Internet. À vous de trouver un nom amusant ou représentatif pour votre soupe et votre kiosque et vous serez alors inscrit au Festival.

Lors de l’évènement, le Festival vous fournit un espace pour partager votre soupe aux milliers de festivaliers sous un chapiteau avec un brûleur au butane pour faire chauffer votre soupe, une table et deux chaises. Vous n’avez qu’à apporter votre soupe et partager votre joie, votre gastronomie et discuter avec les gens qui viendront goûter à votre excellente soupe.

Soyez excentrique, vous pouvez même décorer votre kiosque à vos couleurs. Un trophée du plus beau kiosque sera remis lors des festivités! Sortez votre originalité, vos talents culinaires, venez en famille partager votre soupe et rencontrez vos voisins, vos amis et les autres festivaliers lors de cette activité festive dans une expérience unique dans Vaudreuil-Soulanges.

Inscrivez-vous au festivaldelasoupe.ca/soupier-individu et ayez beaucoup de plaisir ou communiquez avec nous en allant sur notre site Internet.