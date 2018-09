Orthodontie : quand l’envisager ?

Harmoniser sa dentition n’est pas seulement un souci d’ordre esthétique, il peut éviter aussi des problèmes tels que le déchaussement des dents après 50 ans. Une prise en charge précoce garantit le succès du traitement, on parle même de médecine préventive contre les dysharmonies dento-faciales. C’est pourquoi les enfants de 9 à 12 ans sont concernés au premier chef. Mais les adultes peuvent aussi l’envisager grâce aux évolutions de la technologie proposant des traitements de plus en plus discrets et performants.

Le traitement orthodontique chez les enfants

Un premier diagnostic devrait être envisagé vers 7 ans, lorsque les premières dents définitives apparaissent, notamment les 4 incisives. L’objectif de cette première visite chez le dentiste peut avoir une visée esthétique lorsque les dents sont croches et mal placées. Mais il vise à dépister avant tout un problème d’ordre fonctionnel. Il se manifeste entre autres par des difficultés à mâcher, une mauvaise hygiène bucco-dentaire, une usure prématurée des dents, une mâchoire mal positionnée. Une petite bouche doit interpeller également.

Les malocclusions dentaires sont à l’origine de dysfonctionnements dans la sphère ORL. Un problème respiratoire sera alors recherché, type ronflement, car il évoluerait vers une apnée du sommeil plus tard. Les facteurs aggravants sont le pouce ou la tétine qui poussent les dents en avant.

Le traitement à cet âge est de courte durée, entre 6 mois à 1 an. Il est destiné à harmoniser les structures osseuses. Néanmoins, il sera repris vers l’âge de 12-13 ans, lorsque toutes les dents définitives auront poussé.

Le traitement orthodontique chez l’adulte

Plusieurs raisons conduisent les adultes à entreprendre un traitement orthodontique :

Des facteurs psychologiques causant une perte de confiance en soi,

Des douleurs aux gencives,

Une mauvaise haleine buccale,

L’apparition fréquente de caries dentaires.

Le traitement à l’âge adulte est plus court que celui des adolescents s’il est accéléré par une petite chirurgie. D’autres traitements très discrets ont fait leur apparition. Ils sont plus longs, mais très efficaces. Ils consistent à porter des gouttières invisibles plusieurs heures dans la journée. Les dents sont alignées progressivement par le changement régulier des gouttières. Pour savoir si vous êtes candidat à ce type de traitement, il faut se rapprocher d’une clinique dentaire à Laval. On les retire pour manger, il n’y a donc aucun risque de les casser.

Il n’y a pas d’âge pour l’orthodontie, surtout s’il le traitement vise la prévention de problèmes plus embêtants.