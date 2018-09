3 solutions pour optimiser sa chaîne logistique

La croissance économique mondiale est en pleine accélération : + 3,7 % en 2017 dans les pays du G20. Dans ce type de contexte favorable à l’investissement, l’optimisation des chaînes logistiques répond à des défis non négligeables tels que l’augmentation de la consommation d’énergie et des prix.

La mutualité : ça paye

Travailler avec ses concurrents : quelle drôle d’idée ! Pas forcément. Si vous êtes plusieurs industriels situés dans une même région à vous fournir auprès des mêmes fournisseurs, le bénéfice sera partagé si vous décidez de mutualiser vos transports de marchandises.

Au Québec, dans un contexte où les entreprises de transport peinent à trouver suffisamment de chauffeurs routiers, la mutualisation prend tout son sens. Les nouveaux services de mobilité sont aujourd’hui et seront de plus en plus :

Partagés

Mutualisés

Autonomes

La Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal donne des colloques au sujet des Défis de la sobriété dans les transports, notamment en milieu urbain. C’est aussi un moyen de réduire son impact sur les émissions de CO2 toujours aussi dramatiquement en hausse.

Réduire le stock

Les techniques de flux tendus venues du secteur automobile visent à faire tendre le stock vers zéro. S’il ne l’atteint jamais vraiment, un stock réduit proche de zéro permet de fortement limiter les frais de stockage pour un investissement minime.

S’il est avisé de choisir une étagère industrielle personnalisable pour chaque type de produit stocké (matière première, pièces détachées ou produit fini) le principal investissement se fait au niveau des prévisions. Plus les ventes effectives approchent des prévisions, moins les frais de stockage seront élevés. C’est la technique du flux poussé, particulièrement adaptée aux matières saisonnières pour éviter les pertes.

En flux tiré, la production sera réalisée en fonction des demandes effectives, ce qui demande de la réactivité.

Les vertus du transstockeur

De plus en plus en vogue dans les entrepôts qui permettent de stocker à grande hauteur, ce robot familièrement appelé « la Girafe » se déplace dans une allée et peut stocker des objets de part et d’autre de celle-ci.

Il en existe de plusieurs types, pour charges unitaires ou palettes et 3 principaux modèles :

Simple profondeur

Double profondeur (avec fourche télescopique prolongée)

Canal (dans la profondeur d’un compartiment du rack)

Certains transstockeurs sont mêmes employés à garer les voitures en hauteur dans les grandes villes qui manquent de place.