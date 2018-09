6 bienfaits de la pratique instrumentale sur le cerveau

Il n’y a pas d’âge pour commencer à apprendre à jouer d’un instrument disent les chercheurs. Même si l’apprentissage est plus long et plus difficile selon les personnes, les bienfaits que procure la pratique instrumentale valent largement la peine de se lancer.

1.La plasticité cérébrale

Il est possible de remodeler son cerveau à tout âge pour peu qu’on le stimule. La pratique instrumentale peut en effet générer de nouvelles connexions et compenser le déclin cognitif. Certains éprouveront des difficultés du fait d’une main moins souple par exemple pour jouer de la guitare ou d’un esprit moins réceptif, mais il est prouvé que la méthode pédagogique prévaut sur l’effort de concentration nécessaire. Il suffit donc de choisir une méthode d’apprentissage de la guitare adaptée à chacun pour se plonger, aussi, au cœur du plaisir musical.

2.Une meilleure performance cognitive

Les études montrent que l’apprentissage instrumental développe les performances cognitives dès le plus jeune âge. Jouer d’un instrument affûte l’esprit et améliore la flexibilité mentale. L’enfant développe une capacité d’adaptation à des situations nouvelles et complexes. Il est capable de faire des choix éclairés et de mieux planifier les tâches tout en rafraîchissant sa mémoire de travail, c’est-à-dire tout en mettant à jour les informations qui lui indiquent des changements. L’imagerie médicale montre en effet un surcroît d’activité dans la zone du cortex chez les instrumentistes.

3.La sociabilité

La musique aide à aller vers les autres. Selon une étude menée auprès d’enfants en bas âge, la pratique instrumentale incite à davantage d’entraide.

4.La mémoire

C’est en observant les malades atteints de la maladie d’Alzheimer que les médecins se sont rendu compte qu’ils étaient capables de mémoriser une chanson ou une phrase musicale sur un instrument simple alors qu’ils sont incapables de retenir une information de toute autre nature. Les émotions et les sentiments sont alors réactivés par le cerveau à l’écoute de la musique, les sourires se dessinent sur les visages.

5.L’imagination

La musique est une grande source d’inspiration et de créativité. Elle stimule l’imagination.

6.La détente

Chacun sait que la musique détient un pouvoir relaxant. L’esprit s’apaise et s’évade petit à petit, quel que soit le style musical pourvu qu’il plaise à celui qui l’écoute. Écouter de la musique ou jouer d’un instrument après le travail permet de retrouver un sommeil réparateur dans la mesure où le stress est évacué.