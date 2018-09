Au Québec, ce sont des centaines d’incendie qui se déclarent chaque année à travers la province, dans des bâtiments publics et des résidences privées. Les services incendie ont été développés pour diminuer le plus possible les conséquences liées à ce genre d’incident. Cependant, même s’il y a peu de pertes de vie humaines, de nombreux problèmes demeurent : chômage, pertes de clients, destruction d’une partie ou de la totalité d’un bâtiment, pertes matérielles, etc. Sachant que près de 70% des entreprises ayant subi un incendie dans leurs locaux sont incapables de reprendre leurs activités comme avant[CP1] , vous comprendrez l’importance de s’informer sur les normes de protection incendie afin de prévenir les risques et de savoir comment intervenir si jamais le pire se produisait.

Reconnaître les risques d’incendie

Pour que vous puissiez mettre en place des mesures de prévention des incendies, il vous faut d’abord comprendre comment fonctionne le feu. Il y a trois éléments nécessaires au déclenchement et à la propagation d’un incendie : le comburant (habituellement l’air), le combustible et la source d’inflammation. Le risque d’incendie dans votre demeure et au travail dépend toujours des deux derniers éléments, puisque l’air se trouve partout.

Les matières combustibles sont très variées et peuvent être sous forme liquide, solide ou gazeuse. Ainsi, il peut s’agir de bois, d’essence, d’huile ou encore de propane; il est pratiquement impossible qu’il n’y ait pas de combustible dans votre maison, votre immeuble ou votre usine. De même, les sources d’inflammation sont nombreuses : court-circuit et autres problèmes électriques, surfaces chaudes ou encore opérations mécaniques (par exemple la soudure). Comme il est pratiquement impossible de supprimer les matières combustibles et les sources d’inflammation, il est impératif de mettre en place des mesures de sécurité.

Que prévoit le Code national de prévention des incendies?

La réglementation québécoise exige que toute entreprise ou particulier maintienne le bon fonctionnement de ses gicleurs, alarmes incendie et autres équipements de secours. Ces derniers doivent être inspectés régulièrement par une entreprise spécialisée. Une procédure et un plan d’évacuation doivent également être élaborés et communiqués aux habitants ou aux employés afin que tous sachent où se diriger en cas de feu. Du personnel doit être prévu en fonction du bâtiment et de ses occupants et formé pour que ces procédures soient respectées et pour éviter une éventuelle réaction de panique. Ce plan devrait être pratiqué au minimum une fois par année et revu régulièrement afin de s’assurer qu’il est à jour.

Sachez également que certains établissements sont soumis à des règles plus strictes. Par exemple, on doit retrouver des séparations coupe-feu, des avertisseurs de monoxyde de carbone et de fumée conformes ainsi qu’un éclairage de sécurité fonctionnant au moins durant 30 minutes dans les résidences pour personnes âgées, les hôtels et les immeubles à logements. Dans les hôpitaux et les CHSLD, l’éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner durant 2 heures et des systèmes de gicleurs particuliers doivent être installés. Renseignez-vous dès maintenant sur les normes à respecter en fonction de votre municipalité et de votre bâtiment!