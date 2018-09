Top 10 des plats italiens

La cuisine italienne fait sans aucun doute partie des gastronomies les plus en vogue, et ce, partout dans le monde. Elle ne se démode pas. Ses plats sont variés, goûteux et colorés, et s’apprêtent avec simplicité. Nous vous avons préparé un top 10 des meilleurs plats italiens qui devrait assurément vous inspirer en cuisine… ou la prochaine fois que vous irez au restaurant!

Les lasagnes

Indémodables, les lasagnes constituent un plat de pâtes en forme de plaques disposées dans un grand plat et garnies de sauce, de viande et de fromage. La plus connue est certainement la lasagne à la sauce bolognaise, qui nous vient de Bologne, et qui est aussi utilisée pour accompagner d’autres types de pâtes (comme les spaghettis, par exemple). C’est un plat relativement facile à préparer à la maison et qui se décline en plusieurs versions (aux épinards, avec des fruits de mer, aux légumes… les possibilités sont quasi infinies).

Le risotto

Originaire de la Sicile, le risotto constitue un riz cuit longuement dans du bouillon et accompagné d’une variété d’ingrédients. Il s’agit d’un plat plus difficile à préparer à la maison à cause de la cuisson du riz qui est plus délicate : il faut absolument réussir cette étape afin d’obtenir la texture désirée. Le risotto peut être accompagné de champignons, de fruits de mer, de veau, etc.

La bruschetta

Ce plat est dégusté en entrée, avant le repas principal. Il s’agit d’une baguette de pain grillée et nappée d’huile, sur laquelle on dépose une garniture de légumes, généralement composée de tomates, de poivrons, d’ail et de basilic. Un délice en été près du barbecue!

Le carpaccio

Plat typiquement italien et absolument délicieux, le carpaccio est composé de fines tranches de bœuf cru (ou très peu cuit), assaisonnées d’huile d’olive, de jus de citron et d’épices et généralement accompagnées de fromage Parmigiano Reggiano ou de Pecorino. Certains y ajoutent également de la roquette ou des noix. On retrouve une grande variété de déclinaisons de cette recette traditionnelle, avec des viandes et des poissons différents, par exemple.

Les pizzas

Les pizzas constituent sans nul doute la recette la plus emblématique d’Italie; elle se compose d’une croûte de pâte sur laquelle on dépose des condiments (viandes, sauce, légumes, fromage) et cuite au four. Il existe une foule de recettes différentes, la plus célèbre étant probablement la Margherita qu’on apprécie pour sa croûte mince et sa garniture de tomates, de mozarella et de basilic. Miam!

L’osso bucco

Ce mets fort goûteux est constitué de jarrets de veau et de vin blanc. Il s’agit d’un des plats les plus savoureux, qu’on accompagne de pâtes fraîches.

Escalope milanaise

Un autre plat délicieux et qui se déguste généralement au restaurant. Il s’agit de viande panée (généralement du veau, mais on peut aussi le faire avec du porc ou du poulet) accompagnée de mayonnaise et de jus de citron. On la sert avec de la salade, des légumes ou des frites.

Le tiramisu

Un dessert crémeux absolument sublime fait de café, de vin, de cacao et d’œufs, entre autres, et servi froid. On peut aussi le préparer avec des petits fruits.

La panna cotta

Semblable aux délicieuses crèmes brûlées, la panna cotta est faite de crème, de lait, de sucre et de gélatine. Elle est servie dans une foule de déclinaisons : à la vanille, au cacao, aux petits fruits…

Le cappuccino

Un café expresso sucré accompagné d’une épaisse mousse de lait qu’on déguste au petit-déjeuner, pour bien débuter la journée!